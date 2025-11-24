https://ria.ru/20251124/ii-2057180619.html
Генеративный ИИ может стать современным Франкенштейном, считают в ООН
Генеративный ИИ может стать современным Франкенштейном, считают в ООН - РИА Новости, 24.11.2025
Генеративный ИИ может стать современным Франкенштейном, считают в ООН
Нарушения прав человека могут участиться из-за использования технологическим компаниями генеративного искусственного интеллекта, который рискует стать... РИА Новости, 24.11.2025
оон
в мире
искусственный интеллект (ии)
https://ria.ru/20250605/modeli-2021131817.html
Генеративный ИИ может стать современным Франкенштейном, считают в ООН
Верховный комиссар ООН Тюрк: ИИ может превратиться в Франкенштейна современности
ЖЕНЕВА, 24 ноя – РИА Новости. Нарушения прав человека могут участиться из-за использования технологическим компаниями генеративного искусственного интеллекта, который рискует стать "Франкенштейном современности", заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.
"Когда могущественные технологические гиганты представляют новые технологии, такие как генеративный ИИ, права человека могут пострадать первыми. Генеративный ИИ несет огромные надежды, но его использование исключительно для политических и экономических выгод может манипулировать, искажать и отвлекать… Без адекватных мер защиты и регулирования системы искусственного интеллекта могут превратиться в современного Франкенштейна", - сказал он на открытии Форума ООН
по вопросам бизнеса и прав человека.
По мнению Тюрка, генеративный ИИ может представлять угрозу для ряда прав человека, включая право на конфиденциальность, участие в политических процессах, свободное выражение мнения, а также занятость.
"Нынешняя экономическая модель социальных сетей уже подпитывает поляризацию, экстремизм и изоляцию. Многие страны пытаются остановить это явление", - отметил он.
Тюрк заявил, что эти угрозы "могут воплотиться в реальность, которая подорвет перспективы новых технологий и может привести к непредсказуемым последствиям". Он подчеркнул, что правительства обязаны "объединить усилия, чтобы предотвратить подобный сценарий".