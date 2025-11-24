Генеративный ИИ может стать современным Франкенштейном, считают в ООН

ЖЕНЕВА, 24 ноя – РИА Новости. Нарушения прав человека могут участиться из-за использования технологическим компаниями генеративного искусственного интеллекта, который рискует стать "Франкенштейном современности", заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

« "Когда могущественные технологические гиганты представляют новые технологии, такие как генеративный ИИ, права человека могут пострадать первыми. Генеративный ИИ несет огромные надежды, но его использование исключительно для политических и экономических выгод может манипулировать, искажать и отвлекать… Без адекватных мер защиты и регулирования системы искусственного интеллекта могут превратиться в современного Франкенштейна", - сказал он на открытии Форума ООН по вопросам бизнеса и прав человека.

По мнению Тюрка, генеративный ИИ может представлять угрозу для ряда прав человека, включая право на конфиденциальность, участие в политических процессах, свободное выражение мнения, а также занятость.

"Нынешняя экономическая модель социальных сетей уже подпитывает поляризацию, экстремизм и изоляцию. Многие страны пытаются остановить это явление", - отметил он.