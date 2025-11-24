Рейтинг@Mail.ru
24.11.2025
07:05 24.11.2025
Власти КНР призвали усилить глобальное сотрудничество в области ИИ
"Группа двадцати" должна активно содействовать сотрудничеству в области исследований и разработок технологий искусственного интеллекта (ИИ), заявил премьер...
Власти КНР призвали усилить глобальное сотрудничество в области ИИ

ПЕКИН, 24 ноя - РИА Новости. "Группа двадцати" должна активно содействовать сотрудничеству в области исследований и разработок технологий искусственного интеллекта (ИИ), заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян в своей речи на 20-м саммите G20.
В своем выступлении на саммите в Йоханнесбурге Ли Цян подчеркнул, что G20 должна содействовать широкому применению и эффективному управлению искусственным интеллектом. По его словам, в деле развития ИИ решающее значение имеют открытость и инклюзивность.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Россия и Китай готовы работать над созданием Всемирной организации по ИИ
4 ноября, 07:50
"Группа двадцати" должна активно содействовать сотрудничеству в исследованиях и разработках в области ИИ, а также обмену результатами, сокращая разрыв в возможностях и совершенствуя правила управления", - приводит слова Ли Цяна в понедельник официальный сайт МИД КНР.
В опубликованном ранее совместном коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств России и Китая отмечалось, что Россия и Китай готовы совместно работать над созданием Всемирной организации по сотрудничеству в области ИИ.
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Россия и Китай обсудили вопросы военного применения ИИ
21 ноября, 11:08
 
