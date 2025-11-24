Власти КНР призвали усилить глобальное сотрудничество в области ИИ

ПЕКИН, 24 ноя - РИА Новости. "Группа двадцати" должна активно содействовать сотрудничеству в области исследований и разработок технологий искусственного интеллекта (ИИ), заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян в своей речи на 20-м саммите G20.

"Группа двадцати" должна активно содействовать сотрудничеству в исследованиях и разработках в области ИИ, а также обмену результатами, сокращая разрыв в возможностях и совершенствуя правила управления", - приводит слова Ли Цяна в понедельник официальный сайт МИД КНР.