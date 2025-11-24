https://ria.ru/20251124/ii-2057034525.html
Власти КНР призвали усилить глобальное сотрудничество в области ИИ
"Группа двадцати" должна активно содействовать сотрудничеству в области исследований и разработок технологий искусственного интеллекта (ИИ), заявил премьер... РИА Новости, 24.11.2025
Власти КНР призвали усилить глобальное сотрудничество в области ИИ
