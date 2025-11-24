Рейтинг@Mail.ru
Грин опровергла сообщения об ее участии в выборах президента США - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:35 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/grin-2057016621.html
Грин опровергла сообщения об ее участии в выборах президента США
Грин опровергла сообщения об ее участии в выборах президента США - РИА Новости, 24.11.2025
Грин опровергла сообщения об ее участии в выборах президента США
Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, объявившая об уходе из палаты представителей в январе на фоне разногласий с американским лидером Дональдом Трампом,... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T00:35:00+03:00
2025-11-24T00:35:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
марджори тейлор грин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862030024_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_3f30334d6fafe701ba6e00e8a3ea70ec.jpg
https://ria.ru/20251122/tramp-2056750199.html
https://ria.ru/20251122/tramp-2056801551.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862030024_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_9a04757a606395ceb9411ff195250b16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, марджори тейлор грин
В мире, США, Дональд Трамп, Марджори Тейлор Грин
Грин опровергла сообщения об ее участии в выборах президента США

Грин опровергла публикацию Time об ее участии в выборах президента США

© AP Photo / Cliff OwenМарджори Тейлор Грин
Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© AP Photo / Cliff Owen
Марджори Тейлор Грин . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, объявившая об уходе из палаты представителей в январе на фоне разногласий с американским лидером Дональдом Трампом, опровергла публикацию СМИ о ее желании баллотироваться на пост президента США.
Ранее издание Time со ссылкой на источники писало о том, что политик рассматривает возможность принять участие в выборах президента в 2028 году.
Член палаты представителей Марджори Тейлор Грин у здания Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Трамп назвал решение Грин уйти в отставку хорошей новостью
22 ноября, 06:15
"Я не баллотируюсь на пост президента и никогда не говорила о том, что хотела бы этого", - написала она в соцсети X.
Ранее Трамп заявил, что хотел бы возвращения в политику конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. Он также признался, что ему не за что прощать члена палаты представителей Марджори Тейлор Грин, объявившей ранее о своем предстоящем уходе из конгресса на фоне скандала с главой государства.
Грин обвиняла Трампа в том, что его агрессивная риторика в ее адрес подстрекает поток получаемых угроз ее жизни. Конгрессвумен также заявляла, что с ней связываются представители частных охранных предприятий с предупреждениями о ее безопасности.
Трамп 15 ноября заявил, что его бывшая сторонница Грин предала Республиканскую партию, поскольку ее взгляды стали левыми. Президент отрекся от нее и назвал "разглагольствующей сумасшедшей" за критику его политики.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Трамп назвал Грин предательницей за уход из конгресса
22 ноября, 15:03
 
В миреСШАДональд ТрампМарджори Тейлор Грин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала