Грин опровергла сообщения об ее участии в выборах президента США

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, объявившая об уходе из палаты представителей в январе на фоне разногласий с американским лидером Дональдом Трампом, опровергла публикацию СМИ о ее желании баллотироваться на пост президента США.

Ранее издание Time со ссылкой на источники писало о том, что политик рассматривает возможность принять участие в выборах президента в 2028 году.

"Я не баллотируюсь на пост президента и никогда не говорила о том, что хотела бы этого", - написала она в соцсети X

Ранее Трамп заявил, что хотел бы возвращения в политику конгрессвумен Марджори Тейлор Грин . Он также признался, что ему не за что прощать члена палаты представителей Марджори Тейлор Грин, объявившей ранее о своем предстоящем уходе из конгресса на фоне скандала с главой государства.

Грин обвиняла Трампа в том, что его агрессивная риторика в ее адрес подстрекает поток получаемых угроз ее жизни. Конгрессвумен также заявляла, что с ней связываются представители частных охранных предприятий с предупреждениями о ее безопасности.