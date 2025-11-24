Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали, что "ГосТех" поможет упорядочить услуги для россиян - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:20 24.11.2025 (обновлено: 16:22 24.11.2025)
https://ria.ru/20251124/gosduma-2057184694.html
В Госдуме рассказали, что "ГосТех" поможет упорядочить услуги для россиян
В Госдуме рассказали, что "ГосТех" поможет упорядочить услуги для россиян - РИА Новости, 24.11.2025
В Госдуме рассказали, что "ГосТех" поможет упорядочить услуги для россиян
Законопроект правительства о единой цифровой платформе "ГосТех" призван упорядочить услуги для россиян и стать отечественной альтернативой зарубежным облачным... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T16:20:00+03:00
2025-11-24T16:22:00+03:00
технологии
алексей говырин
госдума рф
единая россия
microsoft corporation
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056248724_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_3cdd017504ade33cb5070d670d43fdc5.jpg
https://ria.ru/20251122/gd-2056776845.html
https://ria.ru/20251118/sbor-2055769492.html
https://ria.ru/20251121/ii-2056696783.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056248724_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_df0e86c4dbfde72a44da1a3c71ee75b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, алексей говырин, госдума рф, единая россия, microsoft corporation
Технологии, Алексей Говырин, Госдума РФ, Единая Россия, Microsoft Corporation
В Госдуме рассказали, что "ГосТех" поможет упорядочить услуги для россиян

Говырин: "ГосТех" упорядочит получение услуг и станет аналогом мировых платформ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГерб России на здании Государственной думы России
Герб России на здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Герб России на здании Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Законопроект правительства о единой цифровой платформе "ГосТех" призван упорядочить услуги для россиян и стать отечественной альтернативой зарубежным облачным сервисам для государственных систем, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин ("Единая Россия").
В субботу правительство внесло в Госдуму законопроект о создании платформы "ГосТех". Он закрепляет правовые основы для создания и развития государственных и муниципальных информационных систем на базе новой платформы. Как указано в пояснительной записке, "ГосТех" объединит инфраструктуру и сервисы для органов власти всех уровней, что повысит эффективность использования бюджетных средств и поддержит отечественные IT-решения. Координатором платформы будет назначен федеральный орган, отвечающий за сферу информационных технологий.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
В Госдуму внесли проект о создании госсистем на платформе "ГосТех"
22 ноября, 11:50
"Для граждан это фоновая настройка цифровых услуг, для бизнеса – рынок госзаказа на инфраструктуру и платформенные решения, для государства – инструмент централизации и контроля над тем, где и как живут данные и сервисы, которые используются каждый день. По сути, это альтернатива зарубежным облакам вроде Amazon Web Services и Microsoft Azure, предназначенная для государственных систем", — сказал Говырин.
По его словам, сейчас граждане сталкиваются с неудобствами, получая услуги через десятки разных порталов и сервисов, созданных на разных технических решениях. "Платформа "ГосТех" уже работает как общая "основа" для таких сервисов, однако статус задается подзаконными актами. Законопроект поднимает этот контур на уровень закона и подробно описывает, кто за что отвечает", — рассказал депутат.
Говырин отметил, что законопроект четко распределяет роли.
"Координатором выступает федеральный орган, отвечающий за цифровое развитие, он задает требования к платформе, заключает соглашения с участниками и контракты с операторами. Участники – это органы власти всех уровней, внебюджетные фонды, муниципалитеты, а при определенных условиях и организации, работающие с бюджетными средствами. Операторы предоставляют инфраструктуру и сервисы: дата-центры, платформенные модули, инструменты для разработки и сопровождения госуслуг", - добавил он.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Госдума приняла во втором чтении проект о технологическом сборе
18 ноября, 16:07
Политик подчеркнул, для обычного человека этот законопроект не сулит новых налогов или обязанностей. Изменения затрагивают то, как устроена "кухня" цифровых услуг.
Говырин считает, что единая платформа позволит ведомствам быстрее запускать новые сервисы и переносить удачные решения между регионами. Граждане же, по его мнению, увидят это в виде более цельного набора сервисов: меньше дублирования личных кабинетов, ближе по логике интерфейсы, быстрее адаптация уже существующих сервисов под новые задачи.
Особое внимание, как указал Говырин, уделено защите информации. "Платформа описана как среда с жесткими требованиями к работе с персональными данными и критической инфраструктурой. На ней запрещена обработка сведений, которые относятся к гостайне или к особо чувствительным категории, связанным с обороной и силовыми структурами", — уточнил депутат.
Для государства, как подчеркнул парламентарий, "ГосТех" станет "более глубоким рычагом управления цифровой архитектурой" и инструментом централизации и контроля, и при этом права на данные будут закреплены за государством и муниципалитетами, а платформа выступит лишь инфраструктурой.
Генеральный директор АО Лаборатория Касперского Евгений Касперский - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Касперский заявил, что искусственного интеллекта не существует
21 ноября, 19:20
 
ТехнологииАлексей ГовыринГосдума РФЕдиная РоссияMicrosoft Corporation
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала