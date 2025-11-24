В Госдуме рассказали, что "ГосТех" поможет упорядочить услуги для россиян

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Законопроект правительства о единой цифровой платформе "ГосТех" призван упорядочить услуги для россиян и стать отечественной альтернативой зарубежным облачным сервисам для государственных систем, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин ("Единая Россия").

В субботу правительство внесло в Госдуму законопроект о создании платформы "ГосТех". Он закрепляет правовые основы для создания и развития государственных и муниципальных информационных систем на базе новой платформы. Как указано в пояснительной записке, "ГосТех" объединит инфраструктуру и сервисы для органов власти всех уровней, что повысит эффективность использования бюджетных средств и поддержит отечественные IT-решения. Координатором платформы будет назначен федеральный орган, отвечающий за сферу информационных технологий.

"Для граждан это фоновая настройка цифровых услуг, для бизнеса – рынок госзаказа на инфраструктуру и платформенные решения, для государства – инструмент централизации и контроля над тем, где и как живут данные и сервисы, которые используются каждый день. По сути, это альтернатива зарубежным облакам вроде Amazon Web Services и Microsoft Azure, предназначенная для государственных систем", — сказал Говырин

По его словам, сейчас граждане сталкиваются с неудобствами, получая услуги через десятки разных порталов и сервисов, созданных на разных технических решениях. "Платформа "ГосТех" уже работает как общая "основа" для таких сервисов, однако статус задается подзаконными актами. Законопроект поднимает этот контур на уровень закона и подробно описывает, кто за что отвечает", — рассказал депутат.

Говырин отметил, что законопроект четко распределяет роли.

"Координатором выступает федеральный орган, отвечающий за цифровое развитие, он задает требования к платформе, заключает соглашения с участниками и контракты с операторами. Участники – это органы власти всех уровней, внебюджетные фонды, муниципалитеты, а при определенных условиях и организации, работающие с бюджетными средствами. Операторы предоставляют инфраструктуру и сервисы: дата-центры, платформенные модули, инструменты для разработки и сопровождения госуслуг", - добавил он.

Политик подчеркнул, для обычного человека этот законопроект не сулит новых налогов или обязанностей. Изменения затрагивают то, как устроена "кухня" цифровых услуг.

Говырин считает, что единая платформа позволит ведомствам быстрее запускать новые сервисы и переносить удачные решения между регионами. Граждане же, по его мнению, увидят это в виде более цельного набора сервисов: меньше дублирования личных кабинетов, ближе по логике интерфейсы, быстрее адаптация уже существующих сервисов под новые задачи.

Особое внимание, как указал Говырин, уделено защите информации. "Платформа описана как среда с жесткими требованиями к работе с персональными данными и критической инфраструктурой. На ней запрещена обработка сведений, которые относятся к гостайне или к особо чувствительным категории, связанным с обороной и силовыми структурами", — уточнил депутат.