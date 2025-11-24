В ГД разработали ряд мер для борьбы со сделками по "схеме Долиной"

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы Сергей Колунов и Илья Вольфсон разработали ряд мер для борьбы с мошенничеством при сделках с недвижимостью с участием пожилых людей, в частности предлагается установить обязательное нотариальное заверение всех сделок с недвижимостью, а также обязательное страхование сделки, если имущество является для продавца или покупателя единственным.

Документ на имя председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова имеется в распоряжении РИА Новости. В обращении отмечается, что к депутатам поступают жалобы граждан на случаи, когда продавцы недвижимости, зачастую пожилые люди, после завершения сделки обращаются в суд, чтобы признать договоры купли-продажи недействительными по нескольким причинам, в том числе отсутствия намерения продажи жилого помещения при подписании договора. На практике суды признают такие договоры недействительными, возвращая право собственности истцам и отказывая ответчикам в применении реституции (в возмещении ущерба) и в взыскании денежных средств. В результате покупатели лишаются и жилья, и уплаченных за него средств.

"Депутаты Госдумы совместно с экспертным сообществом разрабатывают предложения по внесению изменений в законодательство по данному вопросу (мошенничество при сделках с недвижимостью - ред.). Среди основных следует выделить следующие: обязательное нотариальное удостоверение всех сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества; обязательное страхование сделок с недвижимостью в уполномоченных организациях если такое имущество является для продавца или покупателя единственным", - сказано в документе.

По словам парламентариев, многие в результате подобных судебных решений лишаются как последних накоплений, так и единственного жилья, в том числе участники СВО, матери-одиночки и другие социально-уязвимые категории граждан. В документе отмечается, что к настоящему времени суд признал более 3000 сделок с пенсионерами недействительными, что, по мнению депутатов, приобрело массовый характер.

"Просим вас предоставить позицию Верховного суда Российской Федерации по данному вопросу и дать оценку сложившейся судебной практике", - сказано в обращении.

По мнению авторов обращения, принятие данных изменений позволит сократить количество мошеннических действий и будет способствовать защите прав и законных интересов граждан.