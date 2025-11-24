Рейтинг@Mail.ru
В ГД разработали ряд мер для борьбы со сделками по "схеме Долиной" - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:46 24.11.2025 (обновлено: 02:47 24.11.2025)
https://ria.ru/20251124/gosduma-2057021673.html
В ГД разработали ряд мер для борьбы со сделками по "схеме Долиной"
В ГД разработали ряд мер для борьбы со сделками по "схеме Долиной" - РИА Новости, 24.11.2025
В ГД разработали ряд мер для борьбы со сделками по "схеме Долиной"
Депутаты Госдумы Сергей Колунов и Илья Вольфсон разработали ряд мер для борьбы с мошенничеством при сделках с недвижимостью с участием пожилых людей, в... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T01:46:00+03:00
2025-11-24T02:47:00+03:00
жилье
москва
лариса долина
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_0:193:3298:2048_1920x0_80_0_0_ea9cbd054078d4449eeff45320fc24f1.jpg
https://ria.ru/20251122/gosduma-2056740841.html
https://ria.ru/20251106/shtraf-2053094654.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_fc05458b00d1e96fda7713256c9981fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, москва, лариса долина, госдума рф
Жилье, Москва, Лариса Долина, Госдума РФ
В ГД разработали ряд мер для борьбы со сделками по "схеме Долиной"

Депутаты Госдумы разработали меры по борьбе со сделками по "схеме Долиной"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы Сергей Колунов и Илья Вольфсон разработали ряд мер для борьбы с мошенничеством при сделках с недвижимостью с участием пожилых людей, в частности предлагается установить обязательное нотариальное заверение всех сделок с недвижимостью, а также обязательное страхование сделки, если имущество является для продавца или покупателя единственным.
Документ на имя председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова имеется в распоряжении РИА Новости. В обращении отмечается, что к депутатам поступают жалобы граждан на случаи, когда продавцы недвижимости, зачастую пожилые люди, после завершения сделки обращаются в суд, чтобы признать договоры купли-продажи недействительными по нескольким причинам, в том числе отсутствия намерения продажи жилого помещения при подписании договора. На практике суды признают такие договоры недействительными, возвращая право собственности истцам и отказывая ответчикам в применении реституции (в возмещении ущерба) и в взыскании денежных средств. В результате покупатели лишаются и жилья, и уплаченных за него средств.
Электрические счетчики - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
В Госдуме рассказали о новых требованиях к счетчикам электроэнергии
22 ноября, 02:49
"Депутаты Госдумы совместно с экспертным сообществом разрабатывают предложения по внесению изменений в законодательство по данному вопросу (мошенничество при сделках с недвижимостью - ред.). Среди основных следует выделить следующие: обязательное нотариальное удостоверение всех сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества; обязательное страхование сделок с недвижимостью в уполномоченных организациях если такое имущество является для продавца или покупателя единственным", - сказано в документе.
По словам парламентариев, многие в результате подобных судебных решений лишаются как последних накоплений, так и единственного жилья, в том числе участники СВО, матери-одиночки и другие социально-уязвимые категории граждан. В документе отмечается, что к настоящему времени суд признал более 3000 сделок с пенсионерами недействительными, что, по мнению депутатов, приобрело массовый характер.
"Просим вас предоставить позицию Верховного суда Российской Федерации по данному вопросу и дать оценку сложившейся судебной практике", - сказано в обращении.
По мнению авторов обращения, принятие данных изменений позволит сократить количество мошеннических действий и будет способствовать защите прав и законных интересов граждан.
В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования певицы Ларисы Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей Долиной квартиры. Певица заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Этот прецедент, по мнению риелторов, создал серьезные риски для покупателей вторичного жилья.
Борщевик Сосновского в Можайском районе Московской области - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
В Госдуме рассказали о новых штрафах для владельцев земельных участков
6 ноября, 02:50
 
ЖильеМоскваЛариса ДолинаГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала