В ГД предложили разрешить движение "социальных такси" по выделенным полосам
01:06 24.11.2025
В ГД предложили разрешить движение "социальных такси" по выделенным полосам
общество, сергей миронов, госдума рф
Общество, Сергей Миронов, Госдума РФ
Здание Государственной думы России
Здание Государственной думы России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России . Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили ввести в правила дорожного движения понятие "социальное такси" и разрешить им движение по выделенным полосам.
С такой инициативой лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и депутат Госдумы Дмитрий Гусев обратились к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Дверь квартиры - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
В Госдуму внесут проект против "бабушкиных" схем при продаже жилья
22 ноября, 21:07
"Просим Вас, уважаемый Владимир Александрович, рассмотреть возможность оказания содействия в инициировании внесения следующих изменений в правила дорожного движения,… введение понятия "социальное такси", - сказано в обращении.
В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что также предлагается установить опознавательные признаки таких транспортных средств – специальный номерной знак, особый цвет кузова, знак на крыше автомобиля.
"Очень важно включить социальные такси в перечень транспортных средств, которым разрешено движение по выделенным полосам", – добавил он.
Лидер партии напомнил, что социальное такси – это услуга для бесплатной или льготной перевозки для людей с ограниченными возможностями здоровья, в первую очередь к социально значимым объектам.
Как правило, по словам Миронова, из бюджета оплачивается часть расходов услуг социального такси, а в отдельных случаях возможно и полное возмещение стоимости перевозок.
"В федеральном законодательстве нет термина "социальное такси", а нормативные документы не регламентируют опознавательные признаки таких транспортных средств. Государство не ведет их реестр, аналогичный реестру легковых такси, что создает дополнительные правовые риски", - добавил политик.
Отсутствие упоминания о "социальных такси" в ПДД создает, по его мнению, правовую неопределенность, и приводит это к тому, что водителей штрафуют за нарушение ПДД, если они начинают пользоваться выделенными полосами даже в экстренных случаях.
"Например, везут людей с инвалидностью в больницу или поликлинику, новсе эти проблемы будут решены, если в ПДД ввести понятие "социальное такси", - уточнил Миронов.
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Возрастной порог для льготной ипотеки для ученых могут расширить
21 ноября, 04:21
 
ОбществоСергей МироновГосдума РФ
 
 
