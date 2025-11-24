В ГД предложили разрешить движение "социальных такси" по выделенным полосам

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили ввести в правила дорожного движения понятие "социальное такси" и разрешить им движение по выделенным полосам.

С такой инициативой лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и депутат Госдумы Дмитрий Гусев обратились к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Просим Вас, уважаемый Владимир Александрович, рассмотреть возможность оказания содействия в инициировании внесения следующих изменений в правила дорожного движения,… введение понятия "социальное такси", - сказано в обращении.

В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что также предлагается установить опознавательные признаки таких транспортных средств – специальный номерной знак, особый цвет кузова, знак на крыше автомобиля.

"Очень важно включить социальные такси в перечень транспортных средств, которым разрешено движение по выделенным полосам", – добавил он.

Лидер партии напомнил, что социальное такси – это услуга для бесплатной или льготной перевозки для людей с ограниченными возможностями здоровья, в первую очередь к социально значимым объектам.

Как правило, по словам Миронова, из бюджета оплачивается часть расходов услуг социального такси, а в отдельных случаях возможно и полное возмещение стоимости перевозок.

"В федеральном законодательстве нет термина "социальное такси", а нормативные документы не регламентируют опознавательные признаки таких транспортных средств. Государство не ведет их реестр, аналогичный реестру легковых такси, что создает дополнительные правовые риски", - добавил политик.

Отсутствие упоминания о "социальных такси" в ПДД создает, по его мнению, правовую неопределенность, и приводит это к тому, что водителей штрафуют за нарушение ПДД, если они начинают пользоваться выделенными полосами даже в экстренных случаях.