Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили дать участникам по делам КоАП право копировать материалы - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:22 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/gosduma-2057015744.html
В ГД предложили дать участникам по делам КоАП право копировать материалы
В ГД предложили дать участникам по делам КоАП право копировать материалы - РИА Новости, 24.11.2025
В ГД предложили дать участникам по делам КоАП право копировать материалы
Депутаты Госдумы внесут в палату парламента межфракционный законопроект о расширении прав граждан при рассмотрении дел об административных правонарушениях, в... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T00:22:00+03:00
2025-11-24T00:22:00+03:00
россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_0:0:3404:1915_1920x0_80_0_0_8c2733496d40223bf862b76d0b80a0ff.jpg
https://ria.ru/20251122/dolina-2056849895.html
https://ria.ru/20251122/gd-2056776845.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_6ff9a4c6cfcc2a6e649c7a6d45658744.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, госдума рф
Россия, Госдума РФ
В ГД предложили дать участникам по делам КоАП право копировать материалы

Нилов предложил дать участникам по делам КоАП право копировать материалы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы внесут в палату парламента межфракционный законопроект о расширении прав граждан при рассмотрении дел об административных правонарушениях, в частности предлагается дать участникам дел право копировать материалы дела.
Авторами инициативы стали глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия"). Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Дверь квартиры - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
В Госдуму внесут проект против "бабушкиных" схем при продаже жилья
22 ноября, 21:07
"Проектом федерального закона предлагается внести изменения в ряд статей главы 25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и предусмотреть право лиц, в отношении которых ведется производство по делу об административном правонарушении, потерпевших, а также их представителей делать выписки и снимать копии с материалов дела", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В настоящее время КоАП РФ предоставляет гражданам лишь ограниченное право - знакомиться с материалами дела. В то время как Гражданский процессуальный кодекс (ГПК), Кодекс административного судопроизводства (КАС) и многие другие кодексы позволяют участникам производств делать выписки, снимать копии, использовать технические средства и получать записи, касающиеся дела.
Проектом устраняется эта правовая асимметрия и закрепляются такие же возможности для граждан и юридических лиц в рамках дел об административных правонарушениях.
Поправками предлагается предоставить лицам, участвующим в деле: право делать выписки из материалов, право снимать копии документов, в том числе с использованием собственных технических средств, право получать копии аудио- и видеозаписей, относящихся к делу.
Законопроект, по мнению авторов, обеспечит единообразие процедур, повысит качество рассмотрения дел и позволит участникам использовать материалы для правовой защиты.
Кроме того, правительство РФ поддерживает данный законопроект с учетом замечаний. В официальном отзыве кабмина отмечается, что в проекте следует уточнить источники финансового обеспечения расходов, связанных со снятием копий с материалов дела потерпевшим и его защитником. Документ также имеется в распоряжении агентства.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
В Госдуму внесли проект о создании госсистем на платформе "ГосТех"
22 ноября, 11:50
 
РоссияГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала