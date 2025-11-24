В ГД предложили дать участникам по делам КоАП право копировать материалы

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы внесут в палату парламента межфракционный законопроект о расширении прав граждан при рассмотрении дел об административных правонарушениях, в частности предлагается дать участникам дел право копировать материалы дела.

Авторами инициативы стали глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия"). Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Проектом федерального закона предлагается внести изменения в ряд статей главы 25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и предусмотреть право лиц, в отношении которых ведется производство по делу об административном правонарушении, потерпевших, а также их представителей делать выписки и снимать копии с материалов дела", - сообщается в пояснительной записке к проекту.

В настоящее время КоАП РФ предоставляет гражданам лишь ограниченное право - знакомиться с материалами дела. В то время как Гражданский процессуальный кодекс (ГПК), Кодекс административного судопроизводства (КАС) и многие другие кодексы позволяют участникам производств делать выписки, снимать копии, использовать технические средства и получать записи, касающиеся дела.

Проектом устраняется эта правовая асимметрия и закрепляются такие же возможности для граждан и юридических лиц в рамках дел об административных правонарушениях.

Поправками предлагается предоставить лицам, участвующим в деле: право делать выписки из материалов, право снимать копии документов, в том числе с использованием собственных технических средств, право получать копии аудио- и видеозаписей, относящихся к делу.

Законопроект, по мнению авторов, обеспечит единообразие процедур, повысит качество рассмотрения дел и позволит участникам использовать материалы для правовой защиты.