Ермак поручил готовить дела против главы НАБУ, заявили в Раде

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак на фоне расследования коррупции в сфере энергетики давал поручение подготовить дела против главы Национального антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), а также против тех, кто активно распространяется о скандале, заявил депутат Рады Ярослав Железняк.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.