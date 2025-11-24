Ермак поручил готовить дела против главы НАБУ, заявили в Раде

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак на фоне расследования коррупции в сфере энергетики давал поручение подготовить дела против главы Национального антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), а также против тех, кто активно распространяется о скандале, заявил депутат Рады Ярослав Железняк.
Ранее газета "Украинская правда" сообщала, что Ермак вскоре после начала расследования коррупции поручил подконтрольным правоохранителям подготовить дело в отношении главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александра Клименко.
"Ермак давал задание, готовить подозрение не только главе САП, но и главе НАБУ. Несколько раз", - написал Железняк в Telegram-канале.
Как отмечает депутат, глава офиса Зеленского также поручил обвинить в госизмене тех, кто активно публикует материалы о деле. По словам Железняка, если Ермака не уволят, он осуществит задуманное.
Партия "Европейская солидарность" на фоне коррупционного скандала на Украине ранее зарегистрировала в Раде представление с требованием к Зеленскому уволить Ермака. Кроме того, в Киеве прошел митинг с требованием его ареста.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а также Светлану Гринчук с должности министра энергетики.