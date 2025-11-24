Рейтинг@Mail.ru
Rheinmetall увеличит число сотрудников на треть, сообщила WSJ - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:50 24.11.2025 (обновлено: 19:23 24.11.2025)
https://ria.ru/20251124/germaniya-2057175262.html
Rheinmetall увеличит число сотрудников на треть, сообщила WSJ
Rheinmetall увеличит число сотрудников на треть, сообщила WSJ - РИА Новости, 24.11.2025
Rheinmetall увеличит число сотрудников на треть, сообщила WSJ
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует увеличить численность штата компании к 2027 году на 30%, то есть до 40 тысяч сотрудников, сообщает газета Wall... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T15:50:00+03:00
2025-11-24T19:23:00+03:00
в мире
украина
россия
европа
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937037764_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_aabbaf8fe973bc902fc7935f8be68853.jpg
https://ria.ru/20251029/shvetsiya-2051571381.html
https://ria.ru/20251118/rheinmetall-2055721804.html
украина
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937037764_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bbc25383aeeb7a370375e30c4cdd7d50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, европа, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, Европа, Сергей Лавров, НАТО
Rheinmetall увеличит число сотрудников на треть, сообщила WSJ

WSJ: оборонный концерн Rheinmetall хочет увеличить число сотрудников на 30%

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТрофейная немецкая БМП "Мардер"
Трофейная немецкая БМП Мардер - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Трофейная немецкая БМП "Мардер". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует увеличить численность штата компании к 2027 году на 30%, то есть до 40 тысяч сотрудников, сообщает газета Wall Street Journal.
"Компания планирует увеличить общее число штата до 40 тысяч человек к 2027 году, в то время как по состоянию на 30 июня там работало 30 640 сотрудников. Если цель будет достигнута, Rheinmetall наймёт больше сотрудников за следующие два с половиной года, чем она наняла за последние десять лет", - пишет газета.
Здание Министерства иностранных дел Швеции - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
МИД Швеции хочет оплатить активами России поставки истребителей Украине
29 октября, 17:12
Согласно данным компании, которые приводит в своей статье газета, за 2024 год Rheinmetall получил 257 тысяч резюме по всему миру. За первое полугодие 2025 года компания получила 165 тысяч заявок и ожидает получить более 275 тысяч резюме в 2025 году.
Сообщается также, что компания хочет опубликовать 8 тысяч вакансий в 2025 году, что на 8% больше, чем в 2024 году. Согласно газете, Rheinmetall нуждается как в инженерах и программистах, так и в офисных работниках.
Как пишет издательство, немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует набирать на работу бывших сотрудников предприятий по производству автомобилей и других крупных компаний для расширения компании.
Rheinmetall - один из крупнейших производителей военной техники и вооружений в Европе. Росту его доходов способствовали поставки Германией вооружений Украине, включая произведенные концерном танки, БМП, БТР, системы ПВО и артиллерийские боеприпасы. В конце 2023 года газета Financial Times назвала Rheinmetall одним из крупнейших бенефициаров растущей глобальной нестабильности.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Штаб-квартира концерна Rheinmetall в Дюссельдорфе - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Rheinmetall планирует увеличить продажи в пять раз к 2030 году
18 ноября, 14:24
 
В миреУкраинаРоссияЕвропаСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала