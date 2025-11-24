Рейтинг@Mail.ru
В районе Геленджика локализовали лесной пожар - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:50 24.11.2025 (обновлено: 15:18 24.11.2025)
https://ria.ru/20251124/gelendzhik-2057156411.html
В районе Геленджика локализовали лесной пожар
В районе Геленджика локализовали лесной пожар - РИА Новости, 24.11.2025
В районе Геленджика локализовали лесной пожар
Лесной пожар в геленджикском селе Михайловский Перевал локализован на площади 10 гектаров, сообщает минприроды Краснодарского края. РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T14:50:00+03:00
2025-11-24T15:18:00+03:00
происшествия
геленджик
краснодарский край
абинский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057163508_0:335:576:659_1920x0_80_0_0_0eb04ba0056c9c8cac685bb78b2e3770.jpg
https://ria.ru/20251123/pozhar-2056932928.html
геленджик
краснодарский край
абинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057163508_0:281:576:713_1920x0_80_0_0_b7d8a064cfae71095a7d251a382fdb11.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, геленджик, краснодарский край, абинский район
Происшествия, Геленджик, Краснодарский край, Абинский район
В районе Геленджика локализовали лесной пожар

В районе Геленджика локализовали лесной пожар на площади 10 га

© Минприроды Краснодарского края/TelegramЛесной пожар в геленджикском селе Михайловский Перевал
Лесной пожар в геленджикском селе Михайловский Перевал - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Минприроды Краснодарского края/Telegram
Лесной пожар в геленджикском селе Михайловский Перевал
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 24 ноя – РИА Новости. Лесной пожар в геленджикском селе Михайловский Перевал локализован на площади 10 гектаров, сообщает минприроды Краснодарского края.
Ранее в краевом минприроды сообщали, что лесной пожар в районе Геленджика разгорелся до 5 гектаров, распространению огня способствует ветер.
"Локализовано лесное возгорание в районе села Михайловский Перевал (город-курорт Геленджик). В 13.30 лесопожарным формированиям ГБУ КК "Краевой лесопожарный центр" удалось локализовать лесное возгорание на примерной площади 10 гектаров. На текущий момент проводится комплекс мер по ликвидации лесного возгорания", - рассказали в ведомстве.
Утром в понедельник министерство сообщало также о лесных пожарах в районе населенного пункта Синегорск (Абинский район) на 7,5 гектарах и у населенного пункта Мирный на одном гектаре.
Пожарная машина - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
В Воронежской области потушили пожар в ТЦ
Вчера, 15:10
 
ПроисшествияГеленджикКраснодарский крайАбинский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала