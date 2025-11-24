В районе Геленджика локализовали лесной пожар

КРАСНОДАР, 24 ноя – РИА Новости. Лесной пожар в геленджикском селе Михайловский Перевал локализован на площади 10 гектаров, сообщает минприроды Краснодарского края.

"Локализовано лесное возгорание в районе села Михайловский Перевал (город-курорт Геленджик). В 13.30 лесопожарным формированиям ГБУ КК "Краевой лесопожарный центр" удалось локализовать лесное возгорание на примерной площади 10 гектаров. На текущий момент проводится комплекс мер по ликвидации лесного возгорания", - рассказали в ведомстве.