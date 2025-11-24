https://ria.ru/20251124/gd-2057146185.html
Целью российской экономики должна быть социальная сфера, заявили в Госдуме
Целью российской экономики должна быть социальная сфера, заявили в Госдуме - РИА Новости, 24.11.2025
Целью российской экономики должна быть социальная сфера, заявили в Госдуме
Целью функционирования экономики РФ должна быть социальная сфера, заявил вице-спикер Госдумы Александр Бабаков. РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T14:25:00+03:00
2025-11-24T14:25:00+03:00
2025-11-24T14:25:00+03:00
россия
москва
александр бабаков
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/15/1486371569_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0af150c80d95c9e4801d684dd602aa52.jpg
https://ria.ru/20251124/gosduma-2057019266.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/15/1486371569_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_1503e12ccdf4033436b6345ea3f92826.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, александр бабаков, госдума рф
Россия, Москва, Александр Бабаков, Госдума РФ
Целью российской экономики должна быть социальная сфера, заявили в Госдуме
Вице-спикер ГД Бабаков: целью российской экономики должна быть социальная сфера