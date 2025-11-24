Рейтинг@Mail.ru
Целью российской экономики должна быть социальная сфера, заявили в Госдуме - РИА Новости, 24.11.2025
14:25 24.11.2025
Целью российской экономики должна быть социальная сфера, заявили в Госдуме
россия
москва
александр бабаков
госдума рф
россия
москва
россия, москва, александр бабаков, госдума рф
Россия, Москва, Александр Бабаков, Госдума РФ
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Целью функционирования экономики РФ должна быть социальная сфера, заявил вице-спикер Госдумы Александр Бабаков.
Межфракционная конференция "Приоритеты социально-экономического развития России" проходит в понедельник в Москве.
"Целью нашего функционирования жизни и функционирования нашей экономики должна быть социальная сфера", - сказал он на пленарном заседании Межфракционной конференции.
Депутат добавил, что сегодня социальная сфера выходит на первый план.
Он также предложил рассматривать данное мероприятие как призыв к диалогу всех заинтересованных в формировании суверенной России, прежде всего в экономической сфере.
В ГД предложили разрешить движение "социальных такси" по выделенным полосам
Россия Москва Александр Бабаков Госдума РФ
 
 
