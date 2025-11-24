Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии почти сформировали запасы газа на отопительный сезон - РИА Новости, 24.11.2025
16:31 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/gaz-2057188612.html
В Молдавии почти сформировали запасы газа на отопительный сезон
В Молдавии почти сформировали запасы газа на отопительный сезон - РИА Новости, 24.11.2025
В Молдавии почти сформировали запасы газа на отопительный сезон
Поставщики природного газа в Молдавии практически полностью сформировали запасы на предстоящий отопительный сезон, сообщает в понедельник Национальное агентство РИА Новости, 24.11.2025
Новости
В Молдавии почти сформировали запасы газа на отопительный сезон

Поставщики газа в Молдавии практически сформировали запасы на отопительный сезон

© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 24 ноя - РИА Новости. Поставщики природного газа в Молдавии практически полностью сформировали запасы на предстоящий отопительный сезон, сообщает в понедельник Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ).
"Согласно представленной поставщиками информации, НАРЭ констатирует выполнение обязательств по хранению в объеме 99,96%. В общей сложности девять поставщиков природного газа, а также организация, ответственная за газоснабжение Приднестровского региона, полностью выполнили обязательства по созданию запасов", - говорится в сообщении агентства.

Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Минэнерго Молдавии отметило наличие предпосылок роста цен на электроэнергию
18 ноября, 01:11
Отмечается, что лишь один поставщик природного газа не выполнил свои юридические обязательства в полном объеме, при этом не упомянуто, какой именно.
В соответствии с требованиями законодательства, поставщики обязаны создавать запасы, эквивалентные не менее 15% от среднегодового потребления конечных потребителей, рассчитанного за последние пять календарных лет.
В Молдавии существуют две категории резервов природного газа. Стратегические резервы, составляющие 15% от среднегодового потребления, предназначены для использования в холодный период. Есть также гарантийные резервы, которые представляют собой эквивалент 10-дневного потребления в зимний период.
"Эти запасы (гарантийные – ред.) полностью сформированы и могут быть использованы только в случае возникновения чрезвычайной ситуации", - поясняется в сообщении.
Минэнерго Молдавии: у Кишинева нет инфраструктуры, чтобы хранить газ
31 марта, 10:09
Минэнерго Молдавии: у Кишинева нет инфраструктуры, чтобы хранить газ
31 марта, 10:09
Ранее основным поставщиком газа в Молдавии выступала компания "Молдовагаз" — дочернее предприятие "Газпрома", однако 4 августа 2025 года НАРЭ отозвало у неё лицензию на поставку газа. С 1 сентября Energocom официально назначена поставщиком газа в стране. Решение принято в связи с обязательствами Кишинева перед ЕС по разделению газовой инфраструктуры в рамках внедрения Третьего энергетического пакета.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получал энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье до февраля действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. Поставкой газа в ПМР в данный момент занимается венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG.
В ПМР ввели режим экономии газа
2 октября, 13:10
В ПМР ввели режим экономии газа
2 октября, 13:10
 
ЭкономикаМолдавияКишиневУкраинаГазпромМолдовагазЕвросоюз
 
 
