В Молдавии почти сформировали запасы газа на отопительный сезон

КИШИНЕВ, 24 ноя - РИА Новости. Поставщики природного газа в Молдавии практически полностью сформировали запасы на предстоящий отопительный сезон, сообщает в понедельник Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ).

« "Согласно представленной поставщиками информации, НАРЭ констатирует выполнение обязательств по хранению в объеме 99,96%. В общей сложности девять поставщиков природного газа, а также организация, ответственная за газоснабжение Приднестровского региона, полностью выполнили обязательства по созданию запасов", - говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что лишь один поставщик природного газа не выполнил свои юридические обязательства в полном объеме, при этом не упомянуто, какой именно.

В соответствии с требованиями законодательства, поставщики обязаны создавать запасы, эквивалентные не менее 15% от среднегодового потребления конечных потребителей, рассчитанного за последние пять календарных лет.

Молдавии существуют две категории резервов природного газа. Стратегические резервы, составляющие 15% от среднегодового потребления, предназначены для использования в холодный период. Есть также гарантийные резервы, которые представляют собой эквивалент 10-дневного потребления в зимний период.

"Эти запасы (гарантийные – ред.) полностью сформированы и могут быть использованы только в случае возникновения чрезвычайной ситуации", - поясняется в сообщении.

Ранее основным поставщиком газа в Молдавии выступала компания " Молдовагаз " — дочернее предприятие " Газпрома ", однако 4 августа 2025 года НАРЭ отозвало у неё лицензию на поставку газа. С 1 сентября Energocom официально назначена поставщиком газа в стране. Решение принято в связи с обязательствами Кишинева перед ЕС по разделению газовой инфраструктуры в рамках внедрения Третьего энергетического пакета.