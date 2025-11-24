МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Настоящие холода в Европу еще не пришли, а отбор газа из местных подземных хранилищ уже бьет рекорды, сообщила компания "Газпром" в Настоящие холода в Европу еще не пришли, а отбор газа из местных подземных хранилищ уже бьет рекорды, сообщила компания "Газпром" в Telegram-канале

"По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), 19, 20 и 21 ноября были зафиксированы максимальные для этих дней суточные отборы газа из европейских ПХГ за всю историю наблюдений", — говорится в посте.

В этом году сезон откачки голубого топлива в странах Старого Света стартовал 13 октября, при этом подземные хранилища были заполнены только на 83 процента.

"В том числе в Германии и Нидерландах, которые занимают первое и третье место в Европе по мощностям хранения газа, — на 76 и 72 процента", — отметили в компании.

В минувшую пятницу, 21 ноября, общий уровень заполненности европейских ПХГ опустился ниже 80 процентов, что стало одним из наиболее низких показателей на эту дату за последние десять лет.

"Впереди несколько месяцев зимней погоды. В случае сильных или длительных холодов недостаточные запасы газа в ПХГ могут поставить под угрозу надежное газоснабжение европейских потребителей", — предупредили в " Газпроме ".

Энергокризис в Европе

В конце 2024-го бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги подготовил доклад для главы ЕК. Согласно документу, энергетический рынок Евросоюза сталкивается с фундаментальными проблемами и нехваткой природных ресурсов вопреки заявлениям об успешной замене российского топлива. Так, цены на газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США

По оценке главы РФПИ Кирилла Дмитриева, Европа потеряла более 1,3 триллиона евро из-за отказа от российского импорта. Как заявил президент Владимир Путин , это решение привело к закрытию предприятий по производству удобрений в ЕС, что разогнало инфляцию и вынудило европейцев выйти на улицы.