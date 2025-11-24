Рейтинг@Mail.ru
"Газпром" сообщил о рекордном отборе газа из европейских ПХГ - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:04 24.11.2025 (обновлено: 16:46 24.11.2025)
https://ria.ru/20251124/gaz-2057178395.html
"Газпром" сообщил о рекордном отборе газа из европейских ПХГ
"Газпром" сообщил о рекордном отборе газа из европейских ПХГ - РИА Новости, 24.11.2025
"Газпром" сообщил о рекордном отборе газа из европейских ПХГ
Настоящие холода в Европу еще не пришли, а отбор газа из местных подземных хранилищ уже бьет рекорды, сообщила компания "Газпром" в Telegram-канале. РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T16:04:00+03:00
2025-11-24T16:46:00+03:00
в мире
европа
газпром
евросоюз
германия
нидерланды
марио драги
кирилл дмитриев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578581488_0:63:3232:1881_1920x0_80_0_0_d574761f5142f93c4effe160508d3b0a.jpg
https://ria.ru/20251122/sanktsii-2056860693.html
https://ria.ru/20251114/vengrija-2054995633.html
https://ria.ru/20251101/gaz-2052334318.html
европа
германия
нидерланды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578581488_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1daa42690c9b42ee1f658a01294d4a1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, газпром, евросоюз, германия, нидерланды, марио драги, кирилл дмитриев, владимир путин, европейский центральный банк
В мире, Европа, Газпром, Евросоюз, Германия, Нидерланды, Марио Драги, Кирилл Дмитриев, Владимир Путин, Европейский центральный банк
"Газпром" сообщил о рекордном отборе газа из европейских ПХГ

"Газпром": холода в Европу еще не пришли, а отборы газа из хранилищ бьют рекорды

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛоготип компании "Газпром"
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Логотип компании "Газпром". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Настоящие холода в Европу еще не пришли, а отбор газа из местных подземных хранилищ уже бьет рекорды, сообщила компания "Газпром" в Telegram-канале.
"По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), 19, 20 и 21 ноября были зафиксированы максимальные для этих дней суточные отборы газа из европейских ПХГ за всю историю наблюдений", — говорится в посте.
Трубопровод для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
В Германии считают, что не смогут отказаться от газа из России до 2028 года
22 ноября, 23:11
В этом году сезон откачки голубого топлива в странах Старого Света стартовал 13 октября, при этом подземные хранилища были заполнены только на 83 процента.
"В том числе в Германии и Нидерландах, которые занимают первое и третье место в Европе по мощностям хранения газа, — на 76 и 72 процента", — отметили в компании.
В минувшую пятницу, 21 ноября, общий уровень заполненности европейских ПХГ опустился ниже 80 процентов, что стало одним из наиболее низких показателей на эту дату за последние десять лет.
"Впереди несколько месяцев зимней погоды. В случае сильных или длительных холодов недостаточные запасы газа в ПХГ могут поставить под угрозу надежное газоснабжение европейских потребителей", — предупредили в "Газпроме".
Работа газораспределительной станции в Венгрии - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Названа страна ЕС, которая кратно нарастила закупки российского газа
14 ноября, 14:40

Энергокризис в Европе

В конце 2024-го бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги подготовил доклад для главы ЕК. Согласно документу, энергетический рынок Евросоюза сталкивается с фундаментальными проблемами и нехваткой природных ресурсов вопреки заявлениям об успешной замене российского топлива. Так, цены на газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
По оценке главы РФПИ Кирилла Дмитриева, Европа потеряла более 1,3 триллиона евро из-за отказа от российского импорта. Как заявил президент Владимир Путин, это решение привело к закрытию предприятий по производству удобрений в ЕС, что разогнало инфляцию и вынудило европейцев выйти на улицы.
Тем не менее в середине октября этого года Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от поставок российского газа с 1 января 2026-го. При этом для действующих контрактов сохранится переходный период до 1 января 2028-го. Также планируется ввести меру, которая приостановит действие запрета при возникновении проблем с поставками.
Газовая станция в Польше - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
В США признали невозможность полной замены России на рынке газа в Европе
1 ноября, 15:26
 
В миреЕвропаГазпромЕвросоюзГерманияНидерландыМарио ДрагиКирилл ДмитриевВладимир ПутинЕвропейский центральный банк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала