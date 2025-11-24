Выборы в парламент Гагаузии пройдут при вмешательстве Кишинева, заявил Влах

КИШИНЕВ, 24 ноя - РИА Новости. Следующие выборы в Народное собрание Гагаузской автономии (местный парламент) пройдут под контролем Кишинева и при вмешательстве центральных властей Молдавии, заявил общественный деятель Гагаузии Михаил Влах.

Нынешний состав парламента Гагаузии был выбран в 2021 году. Согласно местному законодательству, выборы проходят раз в четыре года. Однако депутаты до сих пор не определились с датой их проведения, поскольку закон предусматривает утверждение выборов в апелляционной палате столицы Гагаузии - Комрате , которая была ликвидирована решением молдавских властей. По той же причине в Гагаузии отсутствует и ЦИК.

« "Выборы в Народное собрание Гагаузии пройдут под контролем президентки (президента МолдавииМайи Санду - ред.) и ПДС (правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" - ред.). Режим открыто заявляет: кандидатов от Гагаузии будут "фильтровать" спецслужбы. В парламент автономии пропустят только тех, кто удобен Кишинёву. Это прямое вмешательство и попытка поставить Гагаузию под внешнее управление", - написал в своем Telegram-канале Влах.

По его словам, договор 1994 года об образовании Гагаузской автономии в составе Молдавии растоптан. "Все институты страны подчинены одной партии. Оппозиция обезврежена. Для завершения полного захвата власти им осталось одно — сломать Гагаузию. Но они просчитались. Чем сильнее они давят, тем крепче становится национальное единство гагаузского народа. Нашу идентичность, веру и дух не сломить. Институты можно захватить, но народ — никогда", - подчеркнул он.

Гагаузия, автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией , в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию.

Отношения автономии с руководством Молдавии обострились в 2023 году после победы на выборах Евгении Гуцул , которая заявила о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критиковала политику конфронтации с властями в Москве , проводимую руководством в Кишиневе. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. Молдавский президент Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство Молдавии.

Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. По делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" она была признана виновной, что вызвало резкую критику защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными.

Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".