Кишинев хочет сократить финансирование образовательных программ в Гагаузии

КИШИНЕВ, 24 ноя - РИА Новости. Власти Молдавии намерены сократить в 2026 году финансирование из госбюджета образовательных программ в Гагаузской автономии в сфере изучения языков национальных меньшинств, заявил в понедельник депутат Народного собрания Гагаузии (местный парламент) Александр Тарнавский.

« "Скоро парламент Республики Молдова (РМ) приступит к рассмотрению проекта государственного бюджета страны на 2026 год. Это важный этап, где Гагаузия должна активно отстоять свои проекты и интересы… Уменьшены трансферты из государственного бюджета РМ центральному бюджету Гагаузии на изучение языков национальных меньшинств. В бюджете на 2025 год было - 35 миллионов леев (2 миллиона долларов – ред.), в бюджете на 2026 год – 30,7 миллионов леев (1,79 миллиона долларов – ред.), уменьшение на 12,4 %", - написал в своём блоге Тарнавский

По его словам, Гагаузии важно отстоять и другие проекты, в частности, в сфере медицины, дорожной инфраструктуры и культуры.

Гагаузия, автономное территориальное образование на юге Молдавии , традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией , в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию.

Отношения автономии с руководством Молдавии обострились в 2023 году после победы на выборах Евгении Гуцул , которая заявила о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критиковала политику конфронтации с российскими властями, проводимую руководством в Кишиневе. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. Молдавский президент Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство Молдавии.

Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. По делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" она была признана виновной, что вызвало резкую критику защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными.

Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".