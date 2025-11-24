Рейтинг@Mail.ru
Кишинев хочет сократить финансирование образовательных программ в Гагаузии - РИА Новости, 24.11.2025
23:14 24.11.2025
Кишинев хочет сократить финансирование образовательных программ в Гагаузии
Кишинев хочет сократить финансирование образовательных программ в Гагаузии

© Sputnik / Mihai CarausГагаузия
© Sputnik / Mihai Caraus
Гагаузия. Архивное фото
КИШИНЕВ, 24 ноя - РИА Новости. Власти Молдавии намерены сократить в 2026 году финансирование из госбюджета образовательных программ в Гагаузской автономии в сфере изучения языков национальных меньшинств, заявил в понедельник депутат Народного собрания Гагаузии (местный парламент) Александр Тарнавский.
"Скоро парламент Республики Молдова (РМ) приступит к рассмотрению проекта государственного бюджета страны на 2026 год. Это важный этап, где Гагаузия должна активно отстоять свои проекты и интересы… Уменьшены трансферты из государственного бюджета РМ центральному бюджету Гагаузии на изучение языков национальных меньшинств. В бюджете на 2025 год было - 35 миллионов леев (2 миллиона долларов – ред.), в бюджете на 2026 год – 30,7 миллионов леев (1,79 миллиона долларов – ред.), уменьшение на 12,4 %", - написал в своём блоге Тарнавский.
Общественный деятель Гагаузии Михаил Влах - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Выборы в парламент Гагаузии пройдут при вмешательстве Кишинева, заявил Влах
Вчера, 17:15
По его словам, Гагаузии важно отстоять и другие проекты, в частности, в сфере медицины, дорожной инфраструктуры и культуры.
Гагаузия, автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию.
Отношения автономии с руководством Молдавии обострились в 2023 году после победы на выборах Евгении Гуцул, которая заявила о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критиковала политику конфронтации с российскими властями, проводимую руководством в Кишиневе. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. Молдавский президент Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство Молдавии.
Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. По делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" она была признана виновной, что вызвало резкую критику защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными.
Гагаузия - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Кишинев потребовал отменить закон об образовании, принятый в Гагаузии
8 ноября, 15:10
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Владимир Филат - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Правящая партия Молдавии утратила связь с реальностью, заявил экс-премьер
3 ноября, 21:02
 
