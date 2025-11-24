"Непокорившаяся Франция" пригрозила вотумом недоверия правительству

ПАРИЖ, 24 ноя - РИА Новости. Французская левая партия "Непокорившаяся Франция" выдвинет новый вотум недоверия правительству премьер-министра Себастьяна Лекорню, если кабмин использует для принятия проекта бюджета на 2026 год механизмы, позволяющие его принять в обход парламента, заявил в понедельник координатор партии Мануэль Бомпар.

Депутаты Национального собрания Франции , нижней палаты парламента, практически единогласно отклонили 22 ноября законопроект о бюджете на 2026 год, когда против проекта проголосовали 404 парламентария, а за – только один. После этого проект бюджета направился в Сенат, верхнюю палату, члены которого рассматривают этот проект в первоначальном виде без учета поправок, обсуждавшихся депутатами на протяжении 125 часов.

"Если правительство (Лекорню – ред.) попытается силой принять свой бюджет, либо через использование статьи 49.3 (позволяющую правительству протолкнуть законопроект в обход голосования в парламенте - ред.), либо через указы, то в таком случае мы, разумеется, выдвинем вотум недоверия, поскольку это будет единственным способом предотвратить принятие этого бюджета", - сказал Бомпар в эфире телеканала BFMTV.

Политик назвал рассматриваемый французскими парламентариями проект бюджета проектом "абсолютно жестокого обращения с обществом" и "экологической безответственности". Бомпар также выразил уверенность, что если принять этот проект бюджета в нынешнем виде, то он спровоцирует для Франции "экономическую катастрофу" и повергнет страну в рецессию.

Координатор "Непокорившейся Франции" отдельно раскритиковал то, что в проект бюджета не включен налог в 2% на активы французских домохозяйств стоимостью в 100 миллионов евро и выше, названный по имени экономиста Габриэля Цукмана. По словам Бомпара, новые налоги и иные меры, вводимые проектом французского бюджета на 2026 год, ударят в первую очередь по наименее обеспеченным гражданам страны.

"Моя цель – отправить правительство в отставку… И это – чтобы защитить (обычных – ред.) людей", - уточнил политик.

Ранее в ноябре Лекорню заявлял, что не хочет использовать ни статью 49.3, ни указы для принятия бюджета и по-прежнему рассчитывает на то, что бюджетный проект будет одобрен парламентом.