Рейтинг@Mail.ru
"Непокорившаяся Франция" пригрозила вотумом недоверия правительству - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:26 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/frantsija-2057103885.html
"Непокорившаяся Франция" пригрозила вотумом недоверия правительству
"Непокорившаяся Франция" пригрозила вотумом недоверия правительству - РИА Новости, 24.11.2025
"Непокорившаяся Франция" пригрозила вотумом недоверия правительству
Французская левая партия "Непокорившаяся Франция" выдвинет новый вотум недоверия правительству премьер-министра Себастьяна Лекорню, если кабмин использует для... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T12:26:00+03:00
2025-11-24T12:26:00+03:00
в мире
франция
себастьян лекорню
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744092985_0:14:3593:2035_1920x0_80_0_0_b1ab6cf0af4a10c5754ad20c74d99339.jpg
https://ria.ru/20251123/makron-2056874874.html
https://ria.ru/20251120/filippo-2056328220.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744092985_432:0:3163:2048_1920x0_80_0_0_7da53cdab35e44595db90e0c47da0683.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, себастьян лекорню
В мире, Франция, Себастьян Лекорню
"Непокорившаяся Франция" пригрозила вотумом недоверия правительству

"Непокорившаяся Франция" пригрозила вотумом недоверия правительству Лекорню

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкФлаг Франции
Флаг Франции - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Флаг Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 24 ноя - РИА Новости. Французская левая партия "Непокорившаяся Франция" выдвинет новый вотум недоверия правительству премьер-министра Себастьяна Лекорню, если кабмин использует для принятия проекта бюджета на 2026 год механизмы, позволяющие его принять в обход парламента, заявил в понедельник координатор партии Мануэль Бомпар.
Депутаты Национального собрания Франции, нижней палаты парламента, практически единогласно отклонили 22 ноября законопроект о бюджете на 2026 год, когда против проекта проголосовали 404 парламентария, а за – только один. После этого проект бюджета направился в Сенат, верхнюю палату, члены которого рассматривают этот проект в первоначальном виде без учета поправок, обсуждавшихся депутатами на протяжении 125 часов.
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Доля недовольных Макроном французов достигла рекорда, показал опрос
Вчера, 03:50
"Если правительство (Лекорню – ред.) попытается силой принять свой бюджет, либо через использование статьи 49.3 (позволяющую правительству протолкнуть законопроект в обход голосования в парламенте - ред.), либо через указы, то в таком случае мы, разумеется, выдвинем вотум недоверия, поскольку это будет единственным способом предотвратить принятие этого бюджета", - сказал Бомпар в эфире телеканала BFMTV.
Политик назвал рассматриваемый французскими парламентариями проект бюджета проектом "абсолютно жестокого обращения с обществом" и "экологической безответственности". Бомпар также выразил уверенность, что если принять этот проект бюджета в нынешнем виде, то он спровоцирует для Франции "экономическую катастрофу" и повергнет страну в рецессию.
Координатор "Непокорившейся Франции" отдельно раскритиковал то, что в проект бюджета не включен налог в 2% на активы французских домохозяйств стоимостью в 100 миллионов евро и выше, названный по имени экономиста Габриэля Цукмана. По словам Бомпара, новые налоги и иные меры, вводимые проектом французского бюджета на 2026 год, ударят в первую очередь по наименее обеспеченным гражданам страны.
"Моя цель – отправить правительство в отставку… И это – чтобы защитить (обычных – ред.) людей", - уточнил политик.
Ранее в ноябре Лекорню заявлял, что не хочет использовать ни статью 49.3, ни указы для принятия бюджета и по-прежнему рассчитывает на то, что бюджетный проект будет одобрен парламентом.
В октябре глава французского кабмина заявил, что проект бюджета на 2026 год предполагает сокращение дефицита бюджета до 4,7% ВВП и содержит "смелые экономические меры". В частности, он предусматривает повышение налогов на 14 миллиардов евро, заморозку пенсий по старости и социальных выплат.
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Во Франции предупредили об опасном шаге ЕС из-за плана США по Украине
20 ноября, 16:50
 
В миреФранцияСебастьян Лекорню
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала