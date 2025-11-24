Асият Багатырова отметила важность форума о социальных практиках

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Форум "Конгресс: РБК – Общественный капитал" в Москве станет одним из важнейших событий года в сфере социальной ответственности бизнеса, она предоставит большие возможности для тех, чья деятельность связана с этой сферой, сообщила генеральный директор АНО "Общественный капитал" Асият Багатырова.

Событие пройдет 26 ноября в Центре событий РБК. В рамках конгресса состоятся шесть сессий. Их участниками станут представители органов государственной власти, деловых объединений, экологических организаций, институтов развития, а также ведущие эксперты по корпоративной социальной ответственности и трудовым ресурсам из крупнейших компаний ИТ, телекоммуникаций, ритейла, промышленности, девелопмента и финансовой системы.

"Это важнейший проект для обеспечения экономического суверенитета страны. С его появлением начался новый этап развития политики социальной ответственности бизнеса в России с фокусом на национальные цели. В течение года тема общественного капитала обсуждалась на многочисленных международных, федеральных и региональных форумах. Предстоящий конгресс станет самым масштабным мероприятием, посвящённым общественному капиталу, на котором подведем итоги проделанной работы и обсудим планы на будущее", – рассказал заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владимир Петраков.

Стандарт общественного капитала бизнеса в прошлом году был представлен Агентством стратегических инициатив (АСИ) президенту России Владимиру Путину. Позднее АСИ совместно с правительством Москвы учредили оператора стандарта – АНО "Общественный капитал".

"Конгресс станет одним из важнейших событий года в сфере социальной ответственности бизнеса. С каждым годом интерес к данной теме в России растет. Площадка предоставляет большие возможности для всех, чья профессиональная деятельность связана с этой сферой. Приглашаем на мероприятие всех, кто заинтересован в обмене опытом, обсуждении трендов, поиске эффективных решений для бизнеса и, самое главное, в укреплении нашего государства и общества", – приводит пресс-служба некоммерческой организации слова Багатыровой.

Центральным событием конгресса станет пленарная сессия "Национальные цели – цели устойчивого благополучия".

Заместитель генерального директора Агентства стратегических инициатив Георгий Белозеров подчеркнул, что стандарт – это новая система выстраивания партнерства государства с бизнесом для повышения общественного благополучия и достижения национальных целей. Он особо отметил практико-ориентированность стандарта.

"Принципиально важен эмпирический учет. Со временем компаниям не придется "отчитываться" в привычном смысле – они будут видеть свой вклад в приумножение капитала общественного благосостояния прозрачно и в динамике. А государство и потенциальные партнеры смогут объективно понимать, с кем стоит выстраивать эффективное и долгосрочное сотрудничество", – отметил Белозеров.