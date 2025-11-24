Рейтинг@Mail.ru
Асият Багатырова отметила важность форума о социальных практиках - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:55 24.11.2025 (обновлено: 16:11 24.11.2025)
https://ria.ru/20251124/forum-2057177079.html
Асият Багатырова отметила важность форума о социальных практиках
Асият Багатырова отметила важность форума о социальных практиках - РИА Новости, 24.11.2025
Асият Багатырова отметила важность форума о социальных практиках
Форум "Конгресс: РБК – Общественный капитал" в Москве станет одним из важнейших событий года в сфере социальной ответственности бизнеса, она предоставит большие РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T15:55:00+03:00
2025-11-24T16:11:00+03:00
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1984990899_663:0:4304:2048_1920x0_80_0_0_bc3b1ace0af05cbc99452017adda278a.jpg
https://ria.ru/20251101/sotrudnichestvo-2052260632.html
https://ria.ru/20251121/sotrudnichestvo-2056645603.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1984990899_1118:0:3849:2048_1920x0_80_0_0_78b0947fa07064bbc0399cdea7a3d48e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия
Москва, Россия
Асият Багатырова отметила важность форума о социальных практиках

Асият Багатырова назвала важным форум о социальных практиках в бизнесе

© iStock.com / mbbirdyКонференция
Конференция - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© iStock.com / mbbirdy
Конференция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Форум "Конгресс: РБК – Общественный капитал" в Москве станет одним из важнейших событий года в сфере социальной ответственности бизнеса, она предоставит большие возможности для тех, чья деятельность связана с этой сферой, сообщила генеральный директор АНО "Общественный капитал" Асият Багатырова.
Событие пройдет 26 ноября в Центре событий РБК. В рамках конгресса состоятся шесть сессий. Их участниками станут представители органов государственной власти, деловых объединений, экологических организаций, институтов развития, а также ведущие эксперты по корпоративной социальной ответственности и трудовым ресурсам из крупнейших компаний ИТ, телекоммуникаций, ритейла, промышленности, девелопмента и финансовой системы.
Генеральный директор АНО Общественный капитал Асият Багатырова и губернатор Псковской области Михаил Ведерников - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
АНО "Общественный капитал" и Псковская область стали партнерами
1 ноября, 10:31
"Это важнейший проект для обеспечения экономического суверенитета страны. С его появлением начался новый этап развития политики социальной ответственности бизнеса в России с фокусом на национальные цели. В течение года тема общественного капитала обсуждалась на многочисленных международных, федеральных и региональных форумах. Предстоящий конгресс станет самым масштабным мероприятием, посвящённым общественному капиталу, на котором подведем итоги проделанной работы и обсудим планы на будущее", – рассказал заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владимир Петраков.
Стандарт общественного капитала бизнеса в прошлом году был представлен Агентством стратегических инициатив (АСИ) президенту России Владимиру Путину. Позднее АСИ совместно с правительством Москвы учредили оператора стандарта – АНО "Общественный капитал".
"Конгресс станет одним из важнейших событий года в сфере социальной ответственности бизнеса. С каждым годом интерес к данной теме в России растет. Площадка предоставляет большие возможности для всех, чья профессиональная деятельность связана с этой сферой. Приглашаем на мероприятие всех, кто заинтересован в обмене опытом, обсуждении трендов, поиске эффективных решений для бизнеса и, самое главное, в укреплении нашего государства и общества", – приводит пресс-служба некоммерческой организации слова Багатыровой.
Центральным событием конгресса станет пленарная сессия "Национальные цели – цели устойчивого благополучия".
Заместитель генерального директора Агентства стратегических инициатив Георгий Белозеров подчеркнул, что стандарт – это новая система выстраивания партнерства государства с бизнесом для повышения общественного благополучия и достижения национальных целей. Он особо отметил практико-ориентированность стандарта.
"Принципиально важен эмпирический учет. Со временем компаниям не придется "отчитываться" в привычном смысле – они будут видеть свой вклад в приумножение капитала общественного благосостояния прозрачно и в динамике. А государство и потенциальные партнеры смогут объективно понимать, с кем стоит выстраивать эффективное и долгосрочное сотрудничество", – отметил Белозеров.
Участие бесплатное по предварительной регистрации на сайте конгресса.
Воксис - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
АНО "Общественный капитал" начало сотрудничество с ГК "Воксис"
21 ноября, 16:43
 
МоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала