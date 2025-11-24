БРАТИСЛАВА, 24 ноя - РИА Новости. Европейский союз мог бы улучшить свой имидж, подключившись к урегулированию ситуации на Украине, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Глава Евросовета Антониу Кошта в понедельник провел неформальную встречу лидеров Евросоюза в Луанде для обсуждения ситуации вокруг Украины.
"В своем выступлении на саммите я апеллировал к активной роли Европейского союза. Думаю, что на этой стадии переговоров о мирном плане Союз мог бы слегка улучшить свой имидж как серьезной международной организации, у которой однако нет свой собственной внешней политики и способности влиять на самые важные мировые события", - сказал Фицо по итогам встречи, его обращение опубликовано в социальной сети Facebook* в понедельник.
Премьер Словакии в пятницу выразил поддержку предлагаемому США плану по урегулированию ситуации на Украине. Он отметил, что, если этот план будет подписан, то Россия выйдет из конфликта с Украиной победителем. Фицо напомнил, что он всегда выступал против членства Украины в НАТО, за что неоднократно был подвергнут жесткой критике, однако сейчас, по его словам, отказ Киева от вступления в Североатлантический альянс прописан в предполагаемом плане США по урегулированию ситуации на Украине.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская