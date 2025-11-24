В кинодеревне Кустурицы завершился фестиваль "RT.Док: Время наших героев"

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В кинодеревне Эмира Кустурицы завершился международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев".

С приветственным словом перед гостями выступил Эмир Кустурица. Он в шутку назвал организаторов и гостей фестиваля RT.Док "заговорщиками".



"Здесь, в зале, я вижу, собралось много заговорщиков. Те, кто приехал сюда, — это группа заговорщиков", — сказал режиссер.— Очень важно, что этот фестиваль проходит именно здесь, на этом месте, которое считается культурной точкой. И очень важно, чтобы это длилось, продолжалось в будущем".

Фестиваль проходит в Дрвенграде уже второй раз. В прошлом году сам маэстро предложил проводить "RT.Док: Время наших героев" в его кинодеревне ежегодно.



"Отличие главное в том, что если тот фестиваль был площадкой для знакомства, то на этот раз здесь уже все друг друга знают. И это встреча старых добрых друзей. Я имею в виду прежде всего своих сербских коллег, с которыми мы тогда познакомились и продолжали общение дистанционно. Теперь мы встречаемся на фестивале как друзья", — отметил военкор Семен Пегов.

Почетными гостями фестиваля стали: Александр Вранеш, посол Боснии и Герцеговины в Сербии, Даниел Симич, председатель Союза журналистов Республики Сербской; Наталья Бондарчук, кинорежиссёр, сценарист; Михаил Мамаев, российский актёр; Владимир Соловьёв, председатель Союза журналистов России; военкоры Семён Пегов, Александр Рогаткин, Павел Кукушкин. В также — итальянские журналисты Винченцо Лоруссо и Маринелла Мондаини.

"Это очень важный фестиваль и для Сербии, и для Республики Сербской. Нам очень важно знать традиции, культуру и всё, что связано с Россией. Я надеюсь, что фестиваль станет традицией и каждый год он будет развиваться и становиться всё больше", — сказал писатель из Республики Сербской Желько Пржуль.

"Каждый кадр наших фильмов — это риск для жизни, которая может закончиться в любой момент. Хочется, чтобы зрители знали, чего стоят нам наши фильмы", — отметила Ольга Кирий, автор и режиссер RT.Док.

Открылось мероприятие премьерным показом фильма Екатерины Яковлевой и Олега Некишева "Итальянское сопротивление. Фильм 2-й. Преодоление". Это документальная трагикомедия с элементами шпионского детектива. Фильм о том, как трое русских организовали в Италии подпольный фестиваль запрещённых фильмов об СВО и какую истерику это вызвало в итальянских СМИ.

"Мы в Италии фактически запустили снежный ком, или, как мы это называем, “документальное цунами”. Люди все больше и больше присоединяются к просмотру этих фильмов. Наших сторонников становится всё больше и больше. И так в каждой стране, куда мы приезжаем", — подчеркнула Екатерина Яковлева, генеральный продюсер фестиваля "RT.Док: Время наших героев".

В рамках церемонии открытия сербская певица Катарина Богданович исполнила русские и сербские песни, в том числе, ставшую уже традиционной для фестивалей RT.Док "Катюшу".

Во второй фестивальный день зрители увидели премьеру Виталия Бузуева и Михаила Бурова "Дейтонский договор. Мир на весах". Это фильм о причинах и последствиях соглашения, положившего конец Боснийской войне. Ленту представил ее автор Виталий Бузуев.



Также в программу второго дня вошли: фильм Татьяны Борщ "Донбасс. Дети", лента Руслана Гусарова и Артеа Сомова "Один. Поле. Воин"; "Я обвиняю фашизм" автора и режиссера RT.Док Ольги Кирий; "Остров Веры" Ольги Кирий и Артема Сомова.

В рамках деловой программы состоялась дискуссия "Балканы и Донбасс: уроки истории". В ней приняли участие Эмир Кустурица, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, журналист-международник, продюсер документального кино Горан Шимпрага, корреспондент Александр Рогаткин, военкор Павел Кукушкин, военкор Семен Пегов, документалист RT Виталий Бузуев, доктор политических наук Стеван Гайч, писатель Небойша Еврич. Модератором стал режиссер Роман Толокнов.

Участники обсудили схожесть политической судьбы Республики Сербской и Донбасса.