11:38 24.11.2025
ФАС согласовала цену на первый отечественный антипсихотический дженерик
ФАС согласовала цену на первый отечественный антипсихотический дженерик
ФАС согласовала цену на первый отечественный антипсихотический дженерик

ФАС согласовала цену на российский антипсихотический препарат "Луразидон Кроно"

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкЗдание Федеральной антимонопольной службы России
Здание Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на первый отечественный антипсихотический препарат, согласованная цена на 12,5% ниже относительно зарегистрированной стоимости иностранного референтного препарата "Латуда", сообщили в ведомстве.
"ФАС: цены на препарат "Луразидон Кроно" снижены на 12,49%. Речь идет о первом дженерике отечественного производства в рамках МНН "Луразидон". Согласованные цены на него снижены относительно зарегистрированных цен на иностранный референтный препарат "Латуда" на 12,49%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "Луразидон" применяется при шизофрении и биполярном расстройстве первого типа.
Так, например, цена за 28 таблеток дженерика в дозировке 20 миллиграммов согласована на уровне 1 660 рублей, при этом цена за такую же упаковку референтного препарата составляет 1 898 рублей.
"Согласование ФАС цен на новый отечественный дженерик повысит доступность и расширит выбор таких препаратов для граждан после окончания действия патента на оригинал. В медорганизациях он должен предоставляться в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи", - заключила служба.
