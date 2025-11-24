МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Европа выдвигает нереалистичные требования по урегулированию на Украине из-за желания продолжать конфликт против России, отметил журналист Томас Фази в соцсети X.
"Забавно и трагично, что европейцы считают себя вправе ставить условия, особенно те, против которых Россия, безусловно, выступит <…>. С другой стороны, их цель — продолжать войну любой ценой, а не урегулировать конфликт, поэтому эти требования изначально задуманы так, чтобы их отвергли", — написал он.
По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.
По одной версии, ЕС среди прочего предлагает установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют. Что касается Запорожской АЭС, то, по информации Reuters, ее предлагают перезапустить под контролем МАГАТЭ, а вырабатываемую электроэнергию разделить поровну между Россией и Украиной. В проекте от The Telegraph станция полностью переходит под контроль киевского режима.
По одним данным, европейский план включает запрет на размещение сил НАТО на Украине в мирное время, а по другим — решение о присутствии иностранных войск остается за Киевом. В то же время, по версии обоих СМИ, проект от ЕС предполагает завершение конфликта по линии фронта. Это противоречит центральному пункту плана США о выводе ВСУ из Донбасса.
Как заявил Владимир Путин, у России есть текст американского плана, но предметно он пока не обсуждался. Президент допустил, что этот документ может быть положен в основу окончательного урегулирования. В целом Москву устраивает положение дел на фронте, которое ведет к достижению целей спецоперации с помощью оружия, но она готова к переговорам и решению проблем мирным путем.