"Их отвергли". На Западе рассказали о новой выходке Европы против России
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:51 24.11.2025 (обновлено: 16:17 24.11.2025)
"Их отвергли". На Западе рассказали о новой выходке Европы против России
Европа выдвигает нереалистичные требования по урегулированию на Украине из-за желания продолжать конфликт против России, отметил журналист Томас Фази в соцсети... РИА Новости, 24.11.2025
в мире, россия, украина, сша, владимир путин, вооруженные силы украины, евросоюз, нато
"Их отвергли". На Западе рассказали о новой выходке Европы против России

Фази: ЕС выдвигает нереалистичные условия по Украине ради продолжения конфликта

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Европа выдвигает нереалистичные требования по урегулированию на Украине из-за желания продолжать конфликт против России, отметил журналист Томас Фази в соцсети X.
"Забавно и трагично, что европейцы считают себя вправе ставить условия, особенно те, против которых Россия, безусловно, выступит <…>. С другой стороны, их цель — продолжать войну любой ценой, а не урегулировать конфликт, поэтому эти требования изначально задуманы так, чтобы их отвергли", — написал он.
Киев
В Раде сделали тревожное заявление по поводу плана США
Вчера, 15:06
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, который включает 28 пунктов, разделенных на четыре основные части: мир, гарантии Украине по модели пятой статьи НАТО, безопасность в Европе и будущие отношения сторон с США.
По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.
Накануне в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Киева, на которых обсуждались поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета The Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений.
Владимир Зеленский
Axios: Уиткофф и Кушнер зачитывали Зеленскому план по Украине по телефону
Вчера, 14:05
По одной версии, ЕС среди прочего предлагает установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют. Что касается Запорожской АЭС, то, по информации Reuters, ее предлагают перезапустить под контролем МАГАТЭ, а вырабатываемую электроэнергию разделить поровну между Россией и Украиной. В проекте от The Telegraph станция полностью переходит под контроль киевского режима.
По одним данным, европейский план включает запрет на размещение сил НАТО на Украине в мирное время, а по другим — решение о присутствии иностранных войск остается за Киевом. В то же время, по версии обоих СМИ, проект от ЕС предполагает завершение конфликта по линии фронта. Это противоречит центральному пункту плана США о выводе ВСУ из Донбасса.
Как заявил Владимир Путин, у России есть текст американского плана, но предметно он пока не обсуждался. Президент допустил, что этот документ может быть положен в основу окончательного урегулирования. В целом Москву устраивает положение дел на фронте, которое ведет к достижению целей спецоперации с помощью оружия, но она готова к переговорам и решению проблем мирным путем.
Флаг Украины
Киев хочет выхолостить план США, не поссорившись с Трампом, считает эксперт
Вчера, 13:02
 
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, НАТО
 
 
