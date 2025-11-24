Рейтинг@Mail.ru
"Гарантирует возвращение". СМИ раскрыли, что Европа задумала против России
11:32 24.11.2025 (обновлено: 15:39 24.11.2025)
"Гарантирует возвращение". СМИ раскрыли, что Европа задумала против России
"Гарантирует возвращение". СМИ раскрыли, что Европа задумала против России - РИА Новости, 24.11.2025
"Гарантирует возвращение". СМИ раскрыли, что Европа задумала против России
Европейские страны хотят помешать американской инициативе по завершению конфликта на Украине, чтобы дальше вести боевые действия против России, пишет... РИА Новости, 24.11.2025
в мире, украина, москва, россия, владимир путин, евросоюз, вооруженные силы украины, запорожская аэс, санкции в отношении россии
В мире, Украина, Москва, Россия, Владимир Путин, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Санкции в отношении России
"Гарантирует возвращение". СМИ раскрыли, что Европа задумала против России

RS: Европа хочет сорвать план США, чтобы продолжать конфликт против России

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Европейские страны хотят помешать американской инициативе по завершению конфликта на Украине, чтобы дальше вести боевые действия против России, пишет Responsible Statecraft.
«

"Судя по всему, их цель — не добиться лучшего мира, а постепенно разбавлять американский план, пока он не станет неприемлемым для Москвы. Это гарантирует возвращение к исходному сценарию: затяжному и потенциально бесконечному конфликту — хотя, учитывая нынешние реалии на поле боя, эта динамика благоприятствует России и еще больше обескровливает Украину", — говорится в публикации.

Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
"Капитуляция России". План Европы по Украине вызвал переполох на Западе
10:47
Накануне в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Киева, на которых обсуждались поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета The Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений.
По одной версии, ЕС среди прочего предлагает установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.
Что касается Запорожской АЭС, то, по информации Reuters, ее предлагают перезапустить под контролем МАГАТЭ, а вырабатываемую электроэнергию разделить поровну между Россией и Украиной. В проекте от The Telegraph станция полностью переходит под контроль киевского режима.
Флаги США и Украины - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
СМИ сообщили об изменении плана США по Украине
09:04
По одним данным, европейский план включает запрет на размещение сил НАТО на Украине в мирное время, а по другим — решение о присутствии иностранных войск остается за Киевом.
В то же время, по версии обоих СМИ, проект от ЕС предполагает завершение конфликта по линии фронта. Это противоречит центральному пункту плана США о выводе ВСУ из Донбасса.
Как заявил Владимир Путин, у России есть текст американского плана, но предметно он пока не обсуждался. Президент допустил, что этот документ может быть положен в основу окончательного урегулирования. В целом Москву устраивает положение дел на фронте, которое ведет к достижению целей спецоперации с помощью оружия, но она готова к переговорам и решению проблем мирным путем.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
"На кусочки": на Западе рассказали об ударе по Зеленскому
07:29
 
