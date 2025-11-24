МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Европейские страны хотят помешать американской инициативе по завершению конфликта на Украине, чтобы дальше вести боевые действия против России, пишет Responsible Statecraft.
«
"Судя по всему, их цель — не добиться лучшего мира, а постепенно разбавлять американский план, пока он не станет неприемлемым для Москвы. Это гарантирует возвращение к исходному сценарию: затяжному и потенциально бесконечному конфликту — хотя, учитывая нынешние реалии на поле боя, эта динамика благоприятствует России и еще больше обескровливает Украину", — говорится в публикации.
По одной версии, ЕС среди прочего предлагает установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.
Что касается Запорожской АЭС, то, по информации Reuters, ее предлагают перезапустить под контролем МАГАТЭ, а вырабатываемую электроэнергию разделить поровну между Россией и Украиной. В проекте от The Telegraph станция полностью переходит под контроль киевского режима.
По одним данным, европейский план включает запрет на размещение сил НАТО на Украине в мирное время, а по другим — решение о присутствии иностранных войск остается за Киевом.
В то же время, по версии обоих СМИ, проект от ЕС предполагает завершение конфликта по линии фронта. Это противоречит центральному пункту плана США о выводе ВСУ из Донбасса.
Как заявил Владимир Путин, у России есть текст американского плана, но предметно он пока не обсуждался. Президент допустил, что этот документ может быть положен в основу окончательного урегулирования. В целом Москву устраивает положение дел на фронте, которое ведет к достижению целей спецоперации с помощью оружия, но она готова к переговорам и решению проблем мирным путем.