СМИ: Европа боится, что США не допустят их к переговорам по Украине
СМИ: Европа боится, что США не допустят их к переговорам по Украине - РИА Новости, 24.11.2025
СМИ: Европа боится, что США не допустят их к переговорам по Украине
Страны Европы опасаются, что США не допустят их к переговорам с Украиной и Россией под руководством Вашингтона по поводу урегулирования конфликта, сообщает...
СМИ: Европа боится, что США не допустят их к переговорам по Украине
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости.
Страны Европы опасаются, что США не допустят их к переговорам с Украиной и Россией под руководством Вашингтона по поводу урегулирования конфликта, сообщает телеканал CNN
со ссылкой на неназванного западного чиновника.
Ранее американская делегация встретилась с украинскими коллегами в Женеве
для обсуждения плана по урегулированию ситуации на Украине
.
Телеканал отмечает, что пока неясно, будет ли Европа
участвовать в переговорах России
и Киева
под руководством Штатов.
"Есть обеспокоенность, что США
"не пустят нас в палатку" и исключат силы Европы из переговоров (по Украине - ред.)", - отмечает CNN со ссылкой на чиновника.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин
, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.