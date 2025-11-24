Рейтинг@Mail.ru
"Уже не остановить": в ЕС предупредили о нападении на Россию - РИА Новости, 24.11.2025
03:39 24.11.2025 (обновлено: 12:16 24.11.2025)
"Уже не остановить": в ЕС предупредили о нападении на Россию
Финляндия готовит военную провокацию против России, такое мнение в соцсети Х высказал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.
"Уже не остановить": в ЕС предупредили о нападении на Россию

Профессор Туомас Малинен: Финляндия готовит военную агрессию против России

Финские военные во время учений. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Финляндия готовит военную провокацию против России, такое мнение в соцсети Х высказал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.
«

"Я думаю, этот процесс уже никак не остановить. <…> По моим текущим оценкам, война между Финляндией (НАТО) и Россией начнется в течение одного года — трех лет, и (скорее всего) она начнется под чужим флагом — силами НАТО", — написал он.

В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
