https://ria.ru/20251124/es-2057269374.html
В Венгрии обвинили Politico в фальсификации результатов опроса
В Венгрии обвинили Politico в фальсификации результатов опроса - РИА Новости, 24.11.2025
В Венгрии обвинили Politico в фальсификации результатов опроса
Политический директор премьера Венгрии Балаж Орбан обвинил издание Politico в фальсификации результатов опроса о ситуации в Венгрии перед парламентскими... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T22:31:00+03:00
2025-11-24T22:31:00+03:00
2025-11-24T22:41:00+03:00
в мире
венгрия
брюссель
виктор орбан
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005543493_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_2ef1f1a7896ce200644007b44eecbccf.jpg
https://ria.ru/20251007/kiev-2046801824.html
венгрия
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005543493_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9540ab9717d5902386798bec85d8a1c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, брюссель, виктор орбан, politico
В мире, Венгрия, Брюссель, Виктор Орбан, Politico
В Венгрии обвинили Politico в фальсификации результатов опроса
Венгерский политик Балаж Орбан обвинил Politico в фальсификации опроса
БУДАПЕШТ, 24 ноя - РИА Новости. Политический директор премьера Венгрии Балаж Орбан обвинил издание Politico в фальсификации результатов опроса о ситуации в Венгрии перед парламентскими выборами 2026 года после того, как выяснилось, что правящий альянс "Фидес-Христианско-демократическая народная партия" (ХДНП) лидирует среди избирателей.
"Менее чем через 24 часа после того, как я опубликовал анализ, ссылаясь на опрос Politico
, который ясно показал преимущество патриотических правящих партий Венгрии
"Фидес–ХДНП" над Петером Мадьяром и его партией "Тиса", домашнее издание провоенной брюссельской элиты внезапно переписало свои цифры и задним числом удалило эту часть", - написал он в соцсети Х.
Орбан опубликовал первоначальную и исправленную версию опросов, на первом графике по итогам января "Фидес-ХДНП" набирает 44%, а "Тиса" - 43%, а на втором - 39% и 46% соответственно.
Накануне советник венгерского премьера также публиковал данные венгерских центров изучения общественного мнения. По данным Центра основных прав, правящий альянс в ноябре получил 48% голосов избирателей, а оппозиция - 41%. Согласно данным Института социальных исследований, "Фидес-ХДНП" в ноябре получали 50% голосов против 40% у "Тисы".
Ранее венгерский премьер Виктор Орбан
заявил, что украинские спецслужбы постоянно действуют на территории Венгрии при поддержке Брюсселя
, чтобы повлиять на венгерскую политику, обе силы заинтересованы в смене власти в стране.