В Венгрии обвинили Politico в фальсификации результатов опроса
22:31 24.11.2025 (обновлено: 22:41 24.11.2025)
В Венгрии обвинили Politico в фальсификации результатов опроса
В Венгрии обвинили Politico в фальсификации результатов опроса
В Венгрии обвинили Politico в фальсификации результатов опроса

Венгерский политик Балаж Орбан обвинил Politico в фальсификации опроса

БУДАПЕШТ, 24 ноя - РИА Новости. Политический директор премьера Венгрии Балаж Орбан обвинил издание Politico в фальсификации результатов опроса о ситуации в Венгрии перед парламентскими выборами 2026 года после того, как выяснилось, что правящий альянс "Фидес-Христианско-демократическая народная партия" (ХДНП) лидирует среди избирателей.
"Менее чем через 24 часа после того, как я опубликовал анализ, ссылаясь на опрос Politico, который ясно показал преимущество патриотических правящих партий Венгрии "Фидес–ХДНП" над Петером Мадьяром и его партией "Тиса", домашнее издание провоенной брюссельской элиты внезапно переписало свои цифры и задним числом удалило эту часть", - написал он в соцсети Х.
Орбан опубликовал первоначальную и исправленную версию опросов, на первом графике по итогам января "Фидес-ХДНП" набирает 44%, а "Тиса" - 43%, а на втором - 39% и 46% соответственно.
Накануне советник венгерского премьера также публиковал данные венгерских центров изучения общественного мнения. По данным Центра основных прав, правящий альянс в ноябре получил 48% голосов избирателей, а оппозиция - 41%. Согласно данным Института социальных исследований, "Фидес-ХДНП" в ноябре получали 50% голосов против 40% у "Тисы".
Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что украинские спецслужбы постоянно действуют на территории Венгрии при поддержке Брюсселя, чтобы повлиять на венгерскую политику, обе силы заинтересованы в смене власти в стране.
Сийярто обвинил Украину во вмешательстве в выборы в Венгрии
