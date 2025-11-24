Рейтинг@Mail.ru
Польша продолжит вооружаться независимо от ситуации на Украине - РИА Новости, 24.11.2025
22:14 24.11.2025
Польша продолжит вооружаться независимо от ситуации на Украине
Польша продолжит вооружаться независимо от ситуации на Украине - РИА Новости, 24.11.2025
Польша продолжит вооружаться независимо от ситуации на Украине
Польша намерена продолжать вооружаться независимо от развития ситуации на Украине, заявил польский министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш. РИА Новости, 24.11.2025
в мире, россия, сша, киев, владимир путин, владислав косиняк-камыш , дмитрий песков, нато
В мире, Россия, США, Киев, Владимир Путин, Владислав Косиняк-Камыш , Дмитрий Песков, НАТО
Польша продолжит вооружаться независимо от ситуации на Украине

Косиняк-Камыш: Польша продолжит вооружаться независимо от ситуации на Украине

© Flickr / Lukas PlewniaФлаги: Польши, ЕС и НАТО
Флаги: Польши, ЕС и НАТО - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Flickr / Lukas Plewnia
Флаги: Польши, ЕС и НАТО. Архивное фото
ВАРШАВА, 24 ноя – РИА Новости. Польша намерена продолжать вооружаться независимо от развития ситуации на Украине, заявил польский министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.
В последнее время Польша осуществляет огромные закупки вооружения и военной техники – в основном в США и Южной Корее. Ожидается, что военный бюджет Польши 2025 года станет рекордным в истории страны. В общей сложности оборонные расходы составят более 46 миллиардов долларов (4,7% ВВП).
"Положительные сигналы от переговорного процесса не могут привести к ограничению усилий Польши по модернизации армии. Мы все равно должны вооружаться", - сказал Косиняк-Камыш журналистам, комментируя последние новости о переговорном процессе по Украине.
Глава польского минобороны заявил, что "как мантру" будет напоминать о "необходимости усиления, чтобы наши действия не замедлились, чтобы кому-то не пришло в голову сократить бюджет на безопасность".
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
В Польше запустят программу всеобщей военной подготовки, сообщают СМИ
8 октября, 10:22
 
В миреРоссияСШАКиевВладимир ПутинВладислав Косиняк-КамышДмитрий ПесковНАТО
 
 
