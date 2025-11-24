Рейтинг@Mail.ru
Румыния решила вооружаться на фоне конфронтации ЕС и России - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:10 24.11.2025 (обновлено: 22:24 24.11.2025)
https://ria.ru/20251124/es-2057267408.html
Румыния решила вооружаться на фоне конфронтации ЕС и России
Румыния решила вооружаться на фоне конфронтации ЕС и России - РИА Новости, 24.11.2025
Румыния решила вооружаться на фоне конфронтации ЕС и России
Высший совет нацбезопасности Румынии решил, что необходимо повысить боеспособность румынской армии и ускорить возрождение национальной оборонной промышленности, РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T22:10:00+03:00
2025-11-24T22:24:00+03:00
в мире
румыния
россия
никушор дан
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156323/50/1563235068_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d3471f1cb8427361c772c46281798739.jpg
https://ria.ru/20251124/germaniya-2057175262.html
https://ria.ru/20251116/aktivy-2055249713.html
румыния
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156323/50/1563235068_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_12b7099ae0b6585048f23bc4034c1b01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, румыния, россия, никушор дан, евросоюз, нато
В мире, Румыния, Россия, Никушор Дан, Евросоюз, НАТО
Румыния решила вооружаться на фоне конфронтации ЕС и России

Румыния увеличит армию и ускорит возрождение оборонной промышленности

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВоеннослужащие армии Румынии
Военнослужащие армии Румынии - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 24 ноя - РИА Новости. Высший совет нацбезопасности Румынии решил, что необходимо повысить боеспособность румынской армии и ускорить возрождение национальной оборонной промышленности, сообщила пресс-служба администрации президента страны.
Ранее президент Румынии Никушор Дан провел заседание Совета нацбезопасности, чтобы обсудить стратегический анализ обороны, а также провести оценку рисков, угроз и уязвимостей, прогнозируемых на 2026 год.
Трофейная немецкая БМП Мардер - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Rheinmetall увеличит число сотрудников на треть, сообщила WSJ
Вчера, 15:50
"Необходимо повысить боеспособность румынской армии и ускорить возрождение национальной оборонной промышленности – области, тесно связанной с проектами реинжиниринга, научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими программами, а также программами финансирования, реализуемыми в сотрудничестве с государствами НАТО и ЕС", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте администрации президента по итогу заседания совета.
Как отметили в администрации президента, стратегия безопасности Румынии должна быть адаптирована к изменениям в международной ситуации в сфере безопасности, а также к выполнению национальных обязательств, принятых в рамках НАТО и ЕС.
"Румынская армия будет располагать силами высокой способности реагирования, предназначенными для выполнения конституционных задач и обязательств, принятых в рамках НАТО, ЕС и других международных организаций, что подразумевает увеличение численности действующих военнослужащих и хорошо подготовленных резервистов", - отмечается в заявлении.
Президент Дан в рамках избирательной кампании утверждал, что расходы на оборону Румынии должны быть увеличены до 3,5% ВВП к 2030 году с текущих 2,5%. По его словам, особое внимание должно уделяться развитию области обороны.
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Во Франции подняли вопрос использования активов России для закупок оружия
16 ноября, 06:07
 
В миреРумынияРоссияНикушор ДанЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала