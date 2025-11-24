https://ria.ru/20251124/es-2057267408.html
Румыния решила вооружаться на фоне конфронтации ЕС и России
Румыния решила вооружаться на фоне конфронтации ЕС и России
Румыния решила вооружаться на фоне конфронтации ЕС и России
Высший совет нацбезопасности Румынии решил, что необходимо повысить боеспособность румынской армии и ускорить возрождение национальной оборонной промышленности, РИА Новости, 24.11.2025
румыния
россия
Румыния решила вооружаться на фоне конфронтации ЕС и России
Румыния увеличит армию и ускорит возрождение оборонной промышленности
КИШИНЕВ, 24 ноя - РИА Новости. Высший совет нацбезопасности Румынии решил, что необходимо повысить боеспособность румынской армии и ускорить возрождение национальной оборонной промышленности, сообщила пресс-служба администрации президента страны.
Ранее президент Румынии Никушор Дан
провел заседание Совета нацбезопасности, чтобы обсудить стратегический анализ обороны, а также провести оценку рисков, угроз и уязвимостей, прогнозируемых на 2026 год.
"Необходимо повысить боеспособность румынской армии и ускорить возрождение национальной оборонной промышленности – области, тесно связанной с проектами реинжиниринга, научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими программами, а также программами финансирования, реализуемыми в сотрудничестве с государствами НАТО
и ЕС
", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте администрации президента по итогу заседания совета.
Как отметили в администрации президента, стратегия безопасности Румынии должна быть адаптирована к изменениям в международной ситуации в сфере безопасности, а также к выполнению национальных обязательств, принятых в рамках НАТО и ЕС.
"Румынская армия будет располагать силами высокой способности реагирования, предназначенными для выполнения конституционных задач и обязательств, принятых в рамках НАТО, ЕС и других международных организаций, что подразумевает увеличение численности действующих военнослужащих и хорошо подготовленных резервистов", - отмечается в заявлении.
Президент Дан в рамках избирательной кампании утверждал, что расходы на оборону Румынии должны быть увеличены до 3,5% ВВП к 2030 году с текущих 2,5%. По его словам, особое внимание должно уделяться развитию области обороны.