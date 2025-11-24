США при Трампе больше нельзя считать союзником ЕС, заявил Боррель

БРЮССЕЛЬ, 24 ноя - РИА Новости. Бывший глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил в соцсети X, что США при Дональде Трампе больше нельзя считать союзником ЕС.
"После появления 28-пунктного плана по прекращению войны на Украине США Трампа больше нельзя считать союзником Европы (ЕС - ред.), которую даже не консультируют по вопросам, затрагивающим её собственную безопасность. Европе необходимо признать этот поворот в политике США и соответствующим образом отреагировать", - написал он в соцсети X.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.