ГААГА, 24 ноя - РИА Новости. Никакого "альтернативного плана" у Евросоюза по Украине нет, заявил в понедельник премьер-министр Нидерландов Дик Схоф.
"Никакого альтернативного плана не существует", - сказал Схоф в интервью сайту газеты Algemeen Dagblad. При этом он заявил, что сейчас дискуссии ведутся о том, чтобы разработать план, который устроил бы "Украину и ЕС". Он также утверждает, что первоначальный план США из 28 пунктов был скорректирован.
"Теперь нам нужно посмотреть, возможны ли переговоры с Россией. А дальше уже решать России...", - сказал он.
В Женеве 23 ноября состоялись переговоры между представителями США, ЕС и Украины по украинскому урегулированию. Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что участники переговоров достигли огромного прогресса по итогам встреч. При этом Рубио не исключил, что в ближайшие дни в план урегулирования могут быть внесены дополнительные изменения. США рассчитывают на согласование плана по мирному урегулированию на Украине "как можно скорее", подчеркнул он.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.