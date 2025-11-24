Рейтинг@Mail.ru
У ЕС нет альтернативного плана по Украине, заявил премьер Нидерландов
19:54 24.11.2025
У ЕС нет альтернативного плана по Украине, заявил премьер Нидерландов
У ЕС нет альтернативного плана по Украине, заявил премьер Нидерландов - РИА Новости, 24.11.2025
У ЕС нет альтернативного плана по Украине, заявил премьер Нидерландов
Никакого "альтернативного плана" у Евросоюза по Украине нет, заявил в понедельник премьер-министр Нидерландов Дик Схоф. РИА Новости, 24.11.2025
в мире
россия
сша
украина
марко рубио
владимир путин
дмитрий песков
евросоюз
россия
сша
украина
в мире, россия, сша, украина, марко рубио, владимир путин, дмитрий песков, евросоюз
В мире, Россия, США, Украина, Марко Рубио, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Евросоюз
У ЕС нет альтернативного плана по Украине, заявил премьер Нидерландов

Премьер Нидерландов Схоф: никакого альтернативного плана ЕС по Украине нет

ГААГА, 24 ноя - РИА Новости. Никакого "альтернативного плана" у Евросоюза по Украине нет, заявил в понедельник премьер-министр Нидерландов Дик Схоф.
"Никакого альтернативного плана не существует", - сказал Схоф в интервью сайту газеты Algemeen Dagblad. При этом он заявил, что сейчас дискуссии ведутся о том, чтобы разработать план, который устроил бы "Украину и ЕС". Он также утверждает, что первоначальный план США из 28 пунктов был скорректирован.

Государственный секретарь США Марко Рубио во время пресс-конференции по итогам переговоров с представителями Киева и стран Европы. 23 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Для утверждения плана по Украине нужно согласие России, заявил Рубио
23 ноября, 23:02
"Теперь нам нужно посмотреть, возможны ли переговоры с Россией. А дальше уже решать России...", - сказал он.
В Женеве 23 ноября состоялись переговоры между представителями США, ЕС и Украины по украинскому урегулированию. Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что участники переговоров достигли огромного прогресса по итогам встреч. При этом Рубио не исключил, что в ближайшие дни в план урегулирования могут быть внесены дополнительные изменения. США рассчитывают на согласование плана по мирному урегулированию на Украине "как можно скорее", подчеркнул он.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
В Кремле прокомментировали информацию о мирном плане США
Вчера, 12:35
 
В мире, Россия, США, Украина, Марко Рубио, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Евросоюз
 
 
