У ЕС нет альтернативного плана по Украине, заявил премьер Нидерландов

"Никакого альтернативного плана не существует", - сказал Схоф в интервью сайту газеты Algemeen Dagblad. При этом он заявил, что сейчас дискуссии ведутся о том, чтобы разработать план, который устроил бы "Украину и ЕС". Он также утверждает, что первоначальный план США из 28 пунктов был скорректирован.