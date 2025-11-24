Евросоюз хочет продолжения конфликта на Украине, заявил Орбан

БУДАПЕШТ, 24 ноя - РИА Новости. Европа хочет продолжения конфликта, при этом не имеет ни копейки на финансирование Киева, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан после обсуждения внеочередным саммитом ЕС плана США по Украине.