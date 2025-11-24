https://ria.ru/20251124/es-2057191725.html
Евросоюз хочет продолжения конфликта на Украине, заявил Орбан
Евросоюз хочет продолжения конфликта на Украине, заявил Орбан
Евросоюз хочет продолжения конфликта на Украине, заявил Орбан
Европа хочет продолжения конфликта, при этом не имеет ни копейки на финансирование Киева, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан после обсуждения... РИА Новости, 24.11.2025
Евросоюз хочет продолжения конфликта на Украине, заявил Орбан
Орбан: Евросоюз хочет продолжения конфликта на Украине