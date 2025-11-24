ЕК заявила о продолжении работы по использованию активов России для Украина

БРЮССЕЛЬ, 24 ноя – РИА Новости. Евросоюз продолжает работу по возможному использованию активов РФ в качестве основы для кредита Украине, эта тема стала ещё более актуальной на фоне переговоров, заявила представитель Еврокомиссии Паула Пиньо.

В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.