ЕК заявила о продолжении работы по использованию активов России для Украина - РИА Новости, 24.11.2025
15:37 24.11.2025
ЕК заявила о продолжении работы по использованию активов России для Украина
Евросоюз продолжает работу по возможному использованию активов РФ в качестве основы для кредита Украине, эта тема стала ещё более актуальной на фоне... РИА Новости, 24.11.2025
в мире
россия
украина
москва
мария захарова
сергей лавров
евросоюз
еврокомиссия
в мире, россия, украина, москва, мария захарова, сергей лавров, евросоюз, еврокомиссия, g7, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Украина, Москва, Мария Захарова, Сергей Лавров, Евросоюз, Еврокомиссия, G7, Санкции в отношении России
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 24 ноя – РИА Новости. Евросоюз продолжает работу по возможному использованию активов РФ в качестве основы для кредита Украине, эта тема стала ещё более актуальной на фоне переговоров, заявила представитель Еврокомиссии Паула Пиньо.
"Что касается репарационного кредита, как я уже говорила в пятницу, работа продолжается так, как было предусмотрено, и теперь она становится ещё более актуальной в контексте текущих обсуждений", - сказала она на брифинге в Брюсселе.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Дипмиссия России в ЕС не получала обращений по поводу переговоров
14:51
Европейская комиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева – речь на данном этапе идет о сумме в размере порядка 140 миллиардов евро в виде так называемого специального "репарационного кредита", который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". Бельгия пока согласия на такое использование российских суверенных средств не дала.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 12 ноября, что в Бельгии понимают преступность навязываемой бельгийцам идеи "репарационного кредита" Украине за счет российских активов и знают, что столкнутся с ответными действиями Москвы.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Захарова ответила на вопрос об ограничении выдачи виз ЕС россиянам
21 ноября, 13:48
 
В миреРоссияУкраинаМоскваМария ЗахароваСергей ЛавровЕвросоюзЕврокомиссияG7Санкции в отношении России
 
 
