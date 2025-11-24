https://ria.ru/20251124/es-2057157070.html
Дипмиссия России в ЕС не получала обращений по поводу переговоров
Пресс-служба российского постоянного представительства при ЕС в Брюсселе не получало обращений от Евросоюза по поводу переговоров по Украине. РИА Новости, 24.11.2025
Дипмиссия России в ЕС не получала обращений по поводу переговоров
Представительство РФ в Брюсселе: ЕС с нами не связывался по поводу переговоров
БРЮССЕЛЬ, 24 ноя – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Пресс-служба российского постоянного представительства при ЕС в Брюсселе не получало обращений от Евросоюза по поводу переговоров по Украине.
"Подтверждаем, что ЕСовцы с нами не связывались", - ответили в дипмиссии на просьбу сообщить, обращались ли в ЕС к постпредству РФ на фоне переговоров по Украине.
Немецкий журнал Spiegel сообщил в субботу, что европейские союзники Украины разработали собственный вариант документа в ответ на представленный США план урегулирования и уже направили его в Вашингтон. Однако госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не знает ни о каких контрпредложениях по американскому плану урегулирования конфликта на Украине.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.