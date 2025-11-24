Дипмиссия России в ЕС не получала обращений по поводу переговоров

БРЮССЕЛЬ, 24 ноя – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Пресс-служба российского постоянного представительства при ЕС в Брюсселе не получало обращений от Евросоюза по поводу переговоров по Украине.

"Подтверждаем, что ЕСовцы с нами не связывались", - ответили в дипмиссии на просьбу сообщить, обращались ли в ЕС к постпредству РФ на фоне переговоров по Украине.

Немецкий журнал Spiegel сообщил в субботу, что европейские союзники Украины разработали собственный вариант документа в ответ на представленный США план урегулирования и уже направили его в Вашингтон. Однако госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не знает ни о каких контрпредложениях по американскому плану урегулирования конфликта на Украине.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.