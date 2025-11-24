Рейтинг@Mail.ru
ЕС ужесточит правила для иностранных инвесторов из-за Китая, пишет FT
11:28 24.11.2025
ЕС ужесточит правила для иностранных инвесторов из-за Китая, пишет FT
ЕС ужесточит правила для иностранных инвесторов из-за Китая, пишет FT - РИА Новости, 24.11.2025
ЕС ужесточит правила для иностранных инвесторов из-за Китая, пишет FT
Евросоюз планирует ужесточить правила в отношении иностранных инвестиций, чтобы гарантировать, что китайские компании не будут получать преимущества от доступа... РИА Новости, 24.11.2025
в мире
европа
пекин
китай
стефан сежурне
евросоюз
европа
пекин
китай
в мире, европа, пекин, китай, стефан сежурне, евросоюз
В мире, Европа, Пекин, Китай, Стефан Сежурне, Евросоюз
ЕС ужесточит правила для иностранных инвесторов из-за Китая, пишет FT

FT: ЕС ужесточит правила для иностранных инвесторов в ответ на рост влияния КНР

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Евросоюз планирует ужесточить правила в отношении иностранных инвестиций, чтобы гарантировать, что китайские компании не будут получать преимущества от доступа к единому рынку ЕС без создания рабочих мест для местных работников и передачи технологий, сообщает газета Financial Times.
По данным издания, пересмотренные правила, все еще находящиеся на стадии обсуждения, являются частью серии предложений, которые Еврокомиссия представит в декабре с целью укрепления испытывающей трудности промышленной базы и стимулирования вялого экономического роста. Волна китайских промышленных проектов в Европе также вызывает опасения, что Пекин намеренно создает зависимость Европы от своих передовых производственных мощностей с целью усиления своего геополитического влияния.
Флаги Китая на здании Дома народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Китай сделал ЕС серьезное представление из-за Тайваня
8 ноября, 05:54
Еврокомиссар по вопросам промышленности Стефан Сежурне заявил Financial Times, что новые критерии призваны "гарантировать, что иностранные инвестиции не будут направляться лишь на компоненты, собираемые за рубежом", а будут способствовать "функционированию всей европейской цепочки создания стоимости".
Он добавил, что пересмотренные правила, вероятно, будут предусматривать обязанность иностранных инвесторов нанимать местных работников, а в "таких секторах, как аккумуляторные батареи" передавать технологические ноу-хау.
Другой европейский чиновник подтвердил, что Китай не будет упомянут по имени в тексте законодательного акта. Однако, учитывая объемы китайских инвестиций в ЕС, очевидно, на кого именно будет нацелено новое регулирование, утверждает издание.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
ЕС обвинил Китай в использовании экономики в качестве оружия
20 октября, 16:57
 
В мире Европа Пекин Китай Стефан Сежурне Евросоюз
 
 
