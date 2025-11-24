ЕС ужесточит правила для иностранных инвесторов из-за Китая, пишет FT

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Евросоюз планирует ужесточить правила в отношении иностранных инвестиций, чтобы гарантировать, что китайские компании не будут получать преимущества от доступа к единому рынку ЕС без создания рабочих мест для местных работников и передачи технологий, сообщает газета Financial Times.
По данным издания, пересмотренные правила, все еще находящиеся на стадии обсуждения, являются частью серии предложений, которые Еврокомиссия представит в декабре с целью укрепления испытывающей трудности промышленной базы и стимулирования вялого экономического роста. Волна китайских промышленных проектов в Европе также вызывает опасения, что Пекин намеренно создает зависимость Европы от своих передовых производственных мощностей с целью усиления своего геополитического влияния.
Еврокомиссар по вопросам промышленности Стефан Сежурне заявил Financial Times, что новые критерии призваны "гарантировать, что иностранные инвестиции не будут направляться лишь на компоненты, собираемые за рубежом", а будут способствовать "функционированию всей европейской цепочки создания стоимости".
Он добавил, что пересмотренные правила, вероятно, будут предусматривать обязанность иностранных инвесторов нанимать местных работников, а в "таких секторах, как аккумуляторные батареи" передавать технологические ноу-хау.
