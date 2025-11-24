https://ria.ru/20251124/es-2057068383.html
Лидеры ЕС обсудят Украину на неформальной встрече в Луанде
Глава Евросовета Антониу Кошта проведет неформальную встречу лидеров Евросоюза в Луанде для обсуждения Украины, те, кто не приедет, подключатся по видеосвязи,... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T10:37:00+03:00
2025-11-24T10:37:00+03:00
2025-11-24T10:39:00+03:00
луанда
украина
Кошта проведет встречу лидеров ЕС в Луанде для обсуждения Украины