Такер Карлсон раскрыл, кто покрывает Ермака в США
16:40 24.11.2025 (обновлено: 19:27 24.11.2025)
Такер Карлсон раскрыл, кто покрывает Ермака в США
Американская газета The Wall Street Journal не публикует доказательства коррупции главы офиса Зеленского Андрея Ермака, поскольку владельцы издания... РИА Новости, 24.11.2025
Такер Карлсон раскрыл, кто покрывает Ермака в США

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Американская газета The Wall Street Journal не публикует доказательства коррупции главы офиса Зеленского Андрея Ермака, поскольку владельцы издания заинтересованы в срыве мирного плана, предложенного президентом США Дональдом Трампом, написал американский журналист Такер Карлсон в соцсети X.
"Ермак присвоил сотни миллионов долларов американских налогов, предназначенных для помощи Украине. Редакторы WSJ могут это доказать. Но они этого не делают. Вместо этого они защищают Ермака. Он возглавляет усилия Украины по срыву мирного плана Трампа для Восточной Европы", — заявил Карлсон, добавив, что владельцы The Wall Street Journal не хотят мира с Россией, а "хотят войны".
Ермак поручил готовить дела против главы НАБУ, заявили в Раде
Вчера, 13:12
Журналист напомнил, что издание подвергло критике продвижение мирного плана администрации Трампа, и назвал это "настоящей коррупцией".
"Это не поведение новостного агентства. Это отличительная черта разведывательного агентства", — заключил Карлсон.
СМИ раскрыли, как Зеленский пытается спасти Ермака от обвинений в коррупции
Вчера, 13:10
В США разработали план мирного урегулирования, состоящий из 28 пунктов, разделенных на четыре категории: мир, гарантии Украине по модели пятой статьи НАТО, безопасность в Европе и будущие отношения сторон с США.
По данным зарубежных СМИ, документ включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России. Кроме того, инициатива предусматривает отмену американских санкций против Москвы, объявление русского языка государственным и признание официального статуса УПЦ на Украине.
Как заявил Владимир Путин, у России есть текст американского плана, но предметно он пока не обсуждался. Президент допустил, что этот документ может быть положен в основу окончательного урегулирования. В целом Москву устраивает положение дел на фронте, которое ведет к достижению целей спецоперации с помощью оружия, но она готова к переговорам и решению проблем мирным путем.
Ермак поручил подготовить дело против главы САП, пишут СМИ
Вчера, 11:36
 
