Ученый предрек громкие археологические открытия в Египте

КАИР, 24 ноя - РИА Новости, Рустам Имаев. Многие места в Египте еще прозвучат громко в мировой археологии, среди них еще не раскопанный храм эпохи Рамзеса II в провинции Сохаг, рассказал в беседе с РИА Новости египтолог Виктор Солкин.

"В Египте много мест, которые еще прозвучат громко в мировой археологии. Например, в городе Ахмим в провинции Сохаг в Верхнем Египте до сих пор не раскопан грандиозный храм эпохи Рамзеса II, датируемый XIII веком до нашей эры", - отметил Солкин, выступивший с лекцией в Русском доме в Каире

Египтолог упомянул, что на месте раскопок в этом месте видны лежащие статуи колоссальных размеров и блоки стен.

"Постепенно, когда у Египта найдутся средства, когда часть города будет перенесена на соседнее удобное место, мы увидим практически целостный храм эпохи Рамзеса II", - считает Солкин.

По его мнению, влияние древнеегипетской цивилизации на современный мир очень велико. "Из Древнего Египта пришли все классические жанры современной литературы. Также в нем лежит основа современной медицины, потому что и греки, и римляне, и вся Европа учились на том, что было заложено в Древнем Египте", - подчеркнул египтолог.