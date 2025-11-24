Рейтинг@Mail.ru
Ученый предрек громкие археологические открытия в Египте
06:23 24.11.2025 (обновлено: 11:37 24.11.2025)
Ученый предрек громкие археологические открытия в Египте
Большой сфинкс в Гизе
© AP Photo / Hiro Komae
Большой сфинкс в Гизе
КАИР, 24 ноя - РИА Новости, Рустам Имаев. Многие места в Египте еще прозвучат громко в мировой археологии, среди них еще не раскопанный храм эпохи Рамзеса II в провинции Сохаг, рассказал в беседе с РИА Новости египтолог Виктор Солкин.
Египте много мест, которые еще прозвучат громко в мировой археологии. Например, в городе Ахмим в провинции Сохаг в Верхнем Египте до сих пор не раскопан грандиозный храм эпохи Рамзеса II, датируемый XIII веком до нашей эры", - отметил Солкин, выступивший с лекцией в Русском доме в Каире.
Египтолог упомянул, что на месте раскопок в этом месте видны лежащие статуи колоссальных размеров и блоки стен.
"Постепенно, когда у Египта найдутся средства, когда часть города будет перенесена на соседнее удобное место, мы увидим практически целостный храм эпохи Рамзеса II", - считает Солкин.
По его мнению, влияние древнеегипетской цивилизации на современный мир очень велико. "Из Древнего Египта пришли все классические жанры современной литературы. Также в нем лежит основа современной медицины, потому что и греки, и римляне, и вся Европа учились на том, что было заложено в Древнем Египте", - подчеркнул египтолог.
Рамзес II был одним из величайших правителей в истории Древнего Египта. Считается, что он правил более 60 лет (XIII век до нашей эры), за это время Египет добился серьезных военных успехов и крупных территориальных завоеваний.
