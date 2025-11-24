https://ria.ru/20251124/efiopija-2057069990.html
В Эфиопии произошло извержение вулкана, спавшего более десяти тысяч лет
Извержение вулкана Хейли-Губби, более десяти тысяч лет пребывавшего в состоянии покоя, произошло на северо-востоке Эфиопии, сообщает сайт VolcanoDiscovery. РИА Новости, 24.11.2025
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости.
Извержение вулкана Хейли-Губби, более десяти тысяч лет пребывавшего в состоянии покоя, произошло на северо-востоке Эфиопии, сообщает сайт VolcanoDiscovery
Вулкан является частью горного хребта в регионе Афар и расположен примерно в 15 километрах юго-восточнее постоянно действующего вулкана Эртале.
Согласно спутниковым данным, извержение началось в 08.30 (совпадает с мск) в воскресенье и сопровождалось выбросом мощного столба пепла, который поднялся примерно на 10-15 км и пронесся над юго-западной частью Аравийского полуострова.
Эфиопский вещатель FMC подтверждает вулканическую активность в районе Эртале. По словам очевидцев, взрыв, который сопровождал извержение, был необычайно сильным как по мощности, так и по звуку.
Вулканолог Саймон Карн сообщил в соцсети, что в истории Хейли-Губби нет свидетельств извержений на протяжении всей эпохи голоцена - современной геологической эпохи, наступившей более 11 тысячи лет назад.