Ефимов: в Кузьминках возвели 21 дом по программе реновации

МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. В Кузьминках на юго-востоке Москвы возвели 21 дом в рамках программы реновации, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Первая новостройка по программе реновации в Кузьминках появилась в 2018 году. На сегодня в районе возведен 21 дом. Общая площадь нового жилья – 240 тысяч квадратных метров – это свыше 4 тысяч квартир", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.

Как уточнил заммэра, в текущем году в Кузьминках возвели пять домов по реновации суммарно на 1,2 тысячи квартир. Их построили на улицах Жигулевская, Зеленодольская, Маршала Чуйкова, Юных Ленинцев, а также на Волгоградском проспекте.

Всего, как указывается в сообщении, в Кузьминках предстоит расселить 287 домов, свыше 24,7 тысячи семей переедут в новые квартиры.

Ранее мэр города Сергей Собянин заявил, что дома по реновации потребляют меньше тепловой и электрической энергии, чем старые пятиэтажки, тем самым позволяя сэкономить 40% ресурса.