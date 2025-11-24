https://ria.ru/20251124/efimov-2056704044.html
Ефимов: в Кузьминках возвели 21 дом по программе реновации
В Кузьминках на юго-востоке Москвы возвели 21 дом в рамках программы реновации, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 24.11.2025
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. В Кузьминках на юго-востоке Москвы возвели 21 дом в рамках программы реновации, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Первая новостройка по программе реновации в Кузьминках появилась в 2018 году. На сегодня в районе возведен 21 дом. Общая площадь нового жилья – 240 тысяч квадратных метров – это свыше 4 тысяч квартир", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
Как уточнил заммэра, в текущем году в Кузьминках возвели пять домов по реновации суммарно на 1,2 тысячи квартир. Их построили на улицах Жигулевская, Зеленодольская, Маршала Чуйкова, Юных Ленинцев, а также на Волгоградском проспекте.
Всего, как указывается в сообщении, в Кузьминках предстоит расселить 287 домов, свыше 24,7 тысячи семей переедут в новые квартиры.
Ранее мэр города Сергей Собянин заявил, что дома по реновации потребляют меньше тепловой и электрической энергии, чем старые пятиэтажки, тем самым позволяя сэкономить 40% ресурса.
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.