В Барнауле пять человек пострадали в ДТП с маршрутным автобусом
18:30 24.11.2025 (обновлено: 19:09 24.11.2025)
https://ria.ru/20251124/dtp-2057230282.html
В Барнауле пять человек пострадали в ДТП с маршрутным автобусом
В Барнауле пять человек пострадали в ДТП с маршрутным автобусом - РИА Новости, 24.11.2025
В Барнауле пять человек пострадали в ДТП с маршрутным автобусом
Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Барнауле, сообщили в понедельник в прокуратуре Алтайского края. РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T18:30:00+03:00
2025-11-24T19:09:00+03:00
происшествия
барнаул
алтайский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
https://ria.ru/20250331/dtp-2008498292.html
барнаул
алтайский край
происшествия, барнаул, алтайский край
Происшествия, Барнаул, Алтайский край
В Барнауле пять человек пострадали в ДТП с маршрутным автобусом

В Барнауле столкнулись маршрутный автобус и легковушка, пострадали пять человек

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
БАРНАУЛ, 24 ноя - РИА Новости. Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Барнауле, сообщили в понедельник в прокуратуре Алтайского края.
«
"Сегодня, 24 ноября 2025 года… в городе Барнауле на улице Солнечная Поляна в районе дома № 35а произошло дорожно-транспортное происшествие - столкновение транспортных средств…, водитель-мужчина 1959 года рождения, управляя автомобилем "Хенде Крета", нарушил очередность проезда, в результате чего допустил столкновение с маршрутным автобусом № 60. За медицинской помощью обратились пять граждан", - сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина.
Проводится проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения при перевозке граждан, причин и условий, способствовавших происшествию.
По данным главка МВД по региону, в результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля и четыре женщины, пассажирки автобуса - 1957, 1977, 1969 и 1976 годов рождения. Они получили травмы различной степени тяжести.
"Пострадавшим оказана помощь в медицинских учреждениях краевой столицы. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку", - подчеркнули в МВД.
На месте ДТП с участием автобуса в Алтайском крае - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Число погибших в ДТП с автобусом на Алтае выросло до двух
31 марта, 19:15
 
ПроисшествияБарнаулАлтайский край
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
