В Барнауле пять человек пострадали в ДТП с маршрутным автобусом

БАРНАУЛ, 24 ноя - РИА Новости. Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Барнауле, сообщили в понедельник в прокуратуре Алтайского края.
"Сегодня, 24 ноября 2025 года… в городе Барнауле
на улице Солнечная Поляна в районе дома № 35а произошло дорожно-транспортное происшествие - столкновение транспортных средств…, водитель-мужчина 1959 года рождения, управляя автомобилем "Хенде Крета", нарушил очередность проезда, в результате чего допустил столкновение с маршрутным автобусом № 60. За медицинской помощью обратились пять граждан", - сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина.
Проводится проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения при перевозке граждан, причин и условий, способствовавших происшествию.
По данным главка МВД по региону, в результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля и четыре женщины, пассажирки автобуса - 1957, 1977, 1969 и 1976 годов рождения. Они получили травмы различной степени тяжести.
"Пострадавшим оказана помощь в медицинских учреждениях краевой столицы. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку", - подчеркнули в МВД.