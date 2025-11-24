https://ria.ru/20251124/dron-2057155893.html
ПВО сбила летевший на Москву беспилотник
ПВО сбила летевший на Москву беспилотник - РИА Новости, 24.11.2025
ПВО сбила летевший на Москву беспилотник
ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 24.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
москва
сергей собянин
москва
