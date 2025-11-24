https://ria.ru/20251124/dom-2057760374.html
В Москве отремонтируют один из первых московских домов-коммун
В Москве отремонтируют один из первых московских домов-коммун
В Москве отремонтируют один из первых московских домов-коммун
Один из первых московских домов-коммун капитально отремонтируют на улице Шухова, в здании приведут в порядок подъезды и технический этаж, обновят фасады,... РИА Новости, 26.11.2025
москва
В Москве отремонтируют один из первых московских домов-коммун
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Один из первых московских домов-коммун капитально отремонтируют на улице Шухова, в здании приведут в порядок подъезды и технический этаж, обновят фасады, восстановят элементы декоративного оформления, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Согласован проект ремонта пятиэтажного здания на улице Шухова (дом 11/16), которое является частью ансамбля жилых домов, построенных в конце 1920-х годов. В ходе капитального ремонта в здании приведут в порядок подъезды и технический этаж, обновят фасады, восстановят элементы декоративного оформления", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по проекту в доме выполнят локальный восстановительный ремонт в местах замены инженерных коммуникаций. Также в подъездах заменят оконные заполнения, расчистят, оштукатурят и покрасят стены и потолки, а на полах обновят стяжку и уложат керамогранитную плитку, на лестницах отремонтируют защитное ограждение и заменят деревянные поручни.