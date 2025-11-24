Рейтинг@Mail.ru
В Москве отремонтируют один из первых московских домов-коммун - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
16:22 24.11.2025 (обновлено: 16:22 26.11.2025)
https://ria.ru/20251124/dom-2057760374.html
В Москве отремонтируют один из первых московских домов-коммун
В Москве отремонтируют один из первых московских домов-коммун - РИА Новости, 26.11.2025
В Москве отремонтируют один из первых московских домов-коммун
Один из первых московских домов-коммун капитально отремонтируют на улице Шухова, в здании приведут в порядок подъезды и технический этаж, обновят фасады,... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-24T16:22:00+03:00
2025-11-26T16:22:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
капремонт в москве
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006134289_0:143:3135:1906_1920x0_80_0_0_058bdfb5ad58cf7c7500f7eb4240f58f.jpg
https://ria.ru/20251124/arka-2057758657.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006134289_202:0:2931:2047_1920x0_80_0_0_c4ab3eae587ba00a3b9cd5afc9cd985a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
капремонт в москве, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Капремонт в Москве, Москва
В Москве отремонтируют один из первых московских домов-коммун

Один из первых московских домов-коммун капитально отремонтируют на улице Шухова

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкНебоскребы делового центра "Москва-сити"
Небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Один из первых московских домов-коммун капитально отремонтируют на улице Шухова, в здании приведут в порядок подъезды и технический этаж, обновят фасады, восстановят элементы декоративного оформления, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Согласован проект ремонта пятиэтажного здания на улице Шухова (дом 11/16), которое является частью ансамбля жилых домов, построенных в конце 1920-х годов. В ходе капитального ремонта в здании приведут в порядок подъезды и технический этаж, обновят фасады, восстановят элементы декоративного оформления", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по проекту в доме выполнят локальный восстановительный ремонт в местах замены инженерных коммуникаций. Также в подъездах заменят оконные заполнения, расчистят, оштукатурят и покрасят стены и потолки, а на полах обновят стяжку и уложат керамогранитную плитку, на лестницах отремонтируют защитное ограждение и заменят деревянные поручни.
На Пушкинской площади и в Новопушкинском сквере установили симметричные светящиеся арки - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
В Москве на Пушкинской площади установили симметричные светящиеся арки
24 ноября, 16:15
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниКапремонт в МосквеМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала