Белый дом назвал призывы демократов к военным США безответственными
23:41 24.11.2025
Белый дом назвал призывы демократов к военным США безответственными
Белый дом назвал призывы демократов к военным США безответственными
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт назвала призывы сенаторов-демократов к военным США не подчиняться приказам безответственными. РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T23:41:00+03:00
2025-11-24T23:41:00+03:00
Белый дом назвал призывы демократов к военным США безответственными

Левитт назвала призывы демократов к военным США безответственными

Здание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Fotolia / kropic
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт назвала призывы сенаторов-демократов к военным США не подчиняться приказам безответственными.
"Мы считаем крайне прискорбным, что эти сенаторы-демократы сделали это вопиющее и совершенно безответственное заявление", - сказала Левитт в интервью Fox News.
Ранее шесть демократов из конгресса, у которых есть военный или разведывательный опыт за плечами, призвали военных США не исполнять приказы администрации Трампа в случае, если они противоречат закону.
Президент США Дональд Трамп 21 ноября пригрозил серьезными проблемами демократам за призывы к военным США не слушаться приказов, уточнив, что раньше за такое грозила бы казнь.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Трамп обвинил конгрессменов-демократов в предательстве
23 ноября, 07:44
 
