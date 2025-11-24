Онколог раскрыл неожиданный фактор долголетия

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Для продления жизни необходимо меньше есть, считает итальянский онколог Сильвио Гараттини, об этом он заявил изданию Для продления жизни необходимо меньше есть, считает итальянский онколог Сильвио Гараттини, об этом он заявил изданию 20minutos

"Как говорили наши старейшины: вставать из-за стола нужно с легким чувством голода", — утверждает он.

По словам Гараттини, проведенные исследования доказывают, что сокращение потребления пищи на 30% может привести к увеличению продолжительности жизни на 20%.

Онколог также отметил, что пользу длительного голодания доказать не удалось.

"Исследования не выявили разницы между теми, кто ел тогда, когда хотел, и теми, кто делал перерывы между приемами пищи в 10-12 часов. <…> Важен общий объем потребляемой еды", — пояснил он.

Помимо этого, эксперт раскрыл еще один важный фактор долголетия — ежедневные прогулки "в относительно быстром темпе".