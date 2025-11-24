Рейтинг@Mail.ru
Онколог раскрыл неожиданный фактор долголетия - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:27 24.11.2025 (обновлено: 18:28 24.11.2025)
https://ria.ru/20251124/dolgoletie-2057229071.html
Онколог раскрыл неожиданный фактор долголетия
Онколог раскрыл неожиданный фактор долголетия - РИА Новости, 24.11.2025
Онколог раскрыл неожиданный фактор долголетия
Для продления жизни необходимо меньше есть, считает итальянский онколог Сильвио Гараттини, об этом он заявил изданию 20minutos. РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T18:27:00+03:00
2025-11-24T18:28:00+03:00
здоровье - общество
шэньчжэнь
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577083575_0:71:3072:1799_1920x0_80_0_0_2b29da9d4044230442c2de4fd5641176.jpg
https://ria.ru/20251113/nauka-2054220753.html
https://ria.ru/20251122/privychka-2056848041.html
https://ria.ru/20251120/mandariny-2056174205.html
шэньчжэнь
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577083575_191:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_574bf8ca72c01588e7136b4d2b71700f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, шэньчжэнь, китай
Здоровье - Общество, Шэньчжэнь, Китай
Онколог раскрыл неожиданный фактор долголетия

Онколог Гараттини заявил, что для долголетия нужно меньше есть

© Depositphotos.com / monkeybusiness Пожилая женщина
Пожилая женщина - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Depositphotos.com / monkeybusiness
Пожилая женщина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Для продления жизни необходимо меньше есть, считает итальянский онколог Сильвио Гараттини, об этом он заявил изданию 20minutos.
"Как говорили наши старейшины: вставать из-за стола нужно с легким чувством голода", — утверждает он.
Исследования мозга - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Ученые из России и Китая нашли способ продлить молодость мозга
13 ноября, 08:00
По словам Гараттини, проведенные исследования доказывают, что сокращение потребления пищи на 30% может привести к увеличению продолжительности жизни на 20%.
Онколог также отметил, что пользу длительного голодания доказать не удалось.
Руки - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Врач разоблачил миф о вреде одной из самых распространенных привычек
22 ноября, 20:57
"Исследования не выявили разницы между теми, кто ел тогда, когда хотел, и теми, кто делал перерывы между приемами пищи в 10-12 часов. <…> Важен общий объем потребляемой еды", — пояснил он.
Помимо этого, эксперт раскрыл еще один важный фактор долголетия — ежедневные прогулки "в относительно быстром темпе".
Ранее главный технолог компании Lonvi Biosciences Лю Цинхуа заявил, что прожить до 150 лет — определенно достижимая цель и через несколько лет это станет реальностью. По его словам, через пять-десять лет "никто не заболеет раком". Этот стартап из города Шэньчжэнь на юге Китая разработал таблетки против старения на основе соединения процианидин C1, или PCC1, которое содержится в экстракте виноградных косточек.
Мандариновые деревья в Гулрыпшском районе Абхазии - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Врач рассказала, кому нельзя есть мандарины
20 ноября, 03:26
 
Здоровье - ОбществоШэньчжэньКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала