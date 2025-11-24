https://ria.ru/20251124/dolgoletie-2057229071.html
Онколог раскрыл неожиданный фактор долголетия
Онколог раскрыл неожиданный фактор долголетия
Онколог раскрыл неожиданный фактор долголетия
Для продления жизни необходимо меньше есть, считает итальянский онколог Сильвио Гараттини, об этом он заявил изданию 20minutos. РИА Новости, 24.11.2025
здоровье
Шэньчжэнь
Китай
шэньчжэнь
китай
Онколог раскрыл неожиданный фактор долголетия
Онколог Гараттини заявил, что для долголетия нужно меньше есть
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости.
Для продления жизни необходимо меньше есть, считает итальянский онколог Сильвио Гараттини, об этом он заявил изданию 20minutos
.
"Как говорили наши старейшины: вставать из-за стола нужно с легким чувством голода", — утверждает он.
По словам Гараттини, проведенные исследования доказывают, что сокращение потребления пищи на 30% может привести к увеличению продолжительности жизни на 20%.
Онколог также отметил, что пользу длительного голодания доказать не удалось.
"Исследования не выявили разницы между теми, кто ел тогда, когда хотел, и теми, кто делал перерывы между приемами пищи в 10-12 часов. <…> Важен общий объем потребляемой еды", — пояснил он.
Помимо этого, эксперт раскрыл еще один важный фактор долголетия — ежедневные прогулки "в относительно быстром темпе".
Ранее главный технолог компании Lonvi Biosciences Лю Цинхуа заявил, что прожить до 150 лет — определенно достижимая цель и через несколько лет это станет реальностью. По его словам, через пять-десять лет "никто не заболеет раком". Этот стартап из города Шэньчжэнь
на юге Китая
разработал таблетки против старения на основе соединения процианидин C1, или PCC1, которое содержится в экстракте виноградных косточек.