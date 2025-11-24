Крутой поворот. Ставка Москвы неожиданно сыграла

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости, Надежда Сарапина. Пока Европа и США гадают, как разобраться с долгами, Россия обратила западное давление себе на пользу и нашла изящное решение финансового вопроса. Правда, эта схема подойдет далеко не всем.

Устойчивое положение

По данным ЦБ и Росстата, по итогам третьего квартала внешний долг опустился до 14%. Ниже (13,3%) было лишь однажды в современной истории — в четвертом квартале 2024-го. Одновременно уменьшилась и задолженность в расчете на одного россиянина: теперь это всего 2087 долларов против 2195 кварталом ранее.

Устойчиво низкий уровень госзаимствований — результат системной политики, отмечает руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.

"В стране последовательно проводится курс на опору на внутренние источники финансирования. Минфин и крупнейшие компании сознательно уменьшают внешнюю долговую нагрузку, замещая ее рублевыми инструментами. Кроме того, сохраняется значительный профицит по текущим операциям, а это позволяет естественным образом сокращать валютные обязательства. Внешние ограничения и санкционные барьеры парадоксальным образом также сыграли на снижение долга, так как доступ к международным рынкам капитала сузился, что подтолкнуло к ускоренному погашению прежних обязательств и отказу от новых займов", — объясняет он.

В итоге Россия снижает уязвимость к колебаниям мировых рынков, валютным шокам и росту глобальных ставок. А государство, отмечает эксперт, получает возможность гибко проводить бюджетную и денежно-кредитную политику, не оглядываясь на требования внешних кредиторов.

Как в шелках

Тем временем долги в западных странах бьют все рекорды. Только к концу первого квартала 2025 года общая задолженность ЕС увеличилась с 81% (14,54 триллиона евро) до 81,8% (14,823 триллиона евро) от совокупного ВВП блока. Еврозона также нарастила займы с 87,4% до 88% ВВП.

Наиболее высокие показатели в первом квартале у Греции (152,5% от ВВП), Италии (137,9%), Франции (114,1%), Бельгии (106,8%) и Испании (103,5%). Самый низкий долг — у Болгарии (23,9%), Эстонии (24,1%), Люксембурге (26,1%) и Дании (29,9% от ВВП).

Цифры продолжают расти. Так, во втором квартале наиболее сильный прирост госдолга показала Финляндия — он увеличился до 88,4% от ВВП с 80,6% за аналогичный период прошлого года. Польша показала чуть меньший прирост — на 6,1 процентного пункта, до 58,1%, Румыния — на 5,8 процентного пункта, до 57,3%. Болгария, которая может похвастать одним из самых низких в ЕС уровнем суверенной задолженности, стала резко ее наращивать — до 26,3% во втором квартале (22% годом ранее). Быстро увеличиваются и обязательства у Франции — за год показатель вырос на 3,5 процентного пункта, достигнув максимальных с первого квартала 2021-го 115,8%.

США — безусловный "лидер" по этому показателю. Здесь долг четвертый год подряд растет ускоренными темпами: более чем на два триллиона долларов. Максимальный рост в 4,2 триллиона был во время пандемии 2020-го. Сейчас задолженность составляет более трети от общемировой.

"Несмотря на сопутствующие риски, такие как рост процентных расходов до более чем триллиона долларов в год и фундаментальная зависимость от доверия инвесторов и стабильности доллара, США обладают ключевым преимуществом — возможностью эмитировать мировую резервную валюту, что существенно облегчает обслуживание такого долга", — говорит консультант по стратегическому и антикризисному управлению, генеральный директор ООО "Вместе.ПРО" Олеся Бережная.

Страны же Европейского союза, особенно Италия, Франция и Испания, сталкиваются с более серьезными вызовами. Ограничения на денежную эмиссию со стороны ЕЦБ повышают для них риск долгового кризиса, а высокие ставки по долгам тормозят внутренние инвестиции и экономический рост, подчеркивает эксперт.

Опора на себя

Российский подход наверняка изучают в мире. "Но такая модель привлечения средств требует сильного внутреннего финансового рынка, стабильного бюджета, активной роли государства как якорного эмитента и крупного внутреннего инвестора", — отмечает Шнейдерман. Странам с хроническим дефицитом платежного баланса, а также зависимым от внешних кредиторов трудно переключиться на внутренние заимствования.

Без выполнения ряда строгих условий это просто невозможно, соглашается Бережная. "Тут необходимы крупные валютные резервы, устойчивый профицит торгового баланса и в значительной степени замкнутая финансовая система. Но большинство развивающихся стран не обладают такой роскошью и продолжают критически зависеть от внешнего финансирования. Погашение внешнего долга за счет собственных резервов — вариант, доступный в первую очередь странам — экспортерам сырьевых товаров, таким как Россия или Саудовская Аравия, но он совершенно не применим для импортозависимых экономик", — объясняет она.

Среди удачных примеров — Китай и Индия. По данным сервиса Us Debt Clock, который фиксирует рост заимствований в реальном времени, внутренние долги стран несравнимо выше внешних: 87,12% против 15,79% и 93,91% против 19,84% соответственно. При этом оба государства активно развиваются и входят в топ-3 по объему ВВП по паритету покупательной способности.

Россия, применяющая ту же стратегию, занимает четвертую строчку в рейтинге. Опора на внутренние заимствования имеет существенные преимущества. Среди них — независимость от колебаний курсов иностранных валют.

"Это позволяет Центральному банку напрямую влиять на стоимость обслуживания долга через регулирование ставок и управление ликвидностью в национальной финансовой системе. Кроме того, полностью устраняется риск технического дефолта по обязательствам в неподконтрольной иностранной валюте, как это может произойти с долларовым долгом", — указывает Бережная.