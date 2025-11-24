Рейтинг@Mail.ru
Киев подтвердил, что проект мира отражает ее интересы, заявили в Белом доме - РИА Новости, 24.11.2025
02:33 24.11.2025
Киев подтвердил, что проект мира отражает ее интересы, заявили в Белом доме
Киев подтвердил, что проект мира отражает ее интересы, заявили в Белом доме
в мире
украина
киев
женева (город)
украина
киев
женева (город)
в мире, украина, киев, женева (город)
В мире, Украина, Киев, Женева (город)
Киев подтвердил, что проект мира отражает ее интересы, заявили в Белом доме

ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. Представители Украины на встрече в Женеве подтвердили, что текущий проект мирного соглашения отражает их интересы, заявил Белый дом.
"Украинские представители заявили, что на основании представленных сегодня уточнений и доработок они считают, что текущий проект отражает национальные интересы Украины и предусматривает надёжные и поддающиеся исполнению механизмы для обеспечения её безопасности как в ближайшей, так и в долгосрочной перспективе", - говорится в заявлении Белого дома.
Белый дом - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
В Белом доме прокомментировали встречу представителей США и Украины
02:29
 
В миреУкраинаКиевЖенева (город)
 
 
