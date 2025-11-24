https://ria.ru/20251124/dogovor-2057023390.html
Киев подтвердил, что проект мира отражает ее интересы, заявили в Белом доме
Киев подтвердил, что проект мира отражает ее интересы, заявили в Белом доме
Представители Украины на встрече в Женеве подтвердили, что текущий проект мирного соглашения отражает их интересы, заявил Белый дом. РИА Новости, 24.11.2025
