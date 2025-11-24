Рейтинг@Mail.ru
Умер индийский киноактер Дхармендра
Культура
Культура
 
15:00 24.11.2025
Умер индийский киноактер Дхармендра
Умер индийский киноактер Дхармендра - РИА Новости, 24.11.2025
Умер индийский киноактер Дхармендра
Индийский киноактер Дхармендра Кевал Кришан Деол, более известный как Дхармендра, скончался в возрасте 89 лет, сообщает индийское информационное агентство IANS. РИА Новости, 24.11.2025
культура
мумбаи
индия
пенджаб (пакистан)
дхармендра кевал кришан деол
мумбаи, индия, пенджаб (пакистан), дхармендра кевал кришан деол
Культура, Мумбаи, Индия, Пенджаб (Пакистан), Дхармендра Кевал Кришан Деол
Умер индийский киноактер Дхармендра

Индийский киноактер Дхармендра Кевал Кришан Деол умер в возрасте 89 лет

Индийский киноактер Дхармендра
Индийский киноактер Дхармендра - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Getty Images / Hindustan Times/Manoj Patil
Индийский киноактер Дхармендра. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 24 ноя – РИА Новости. Индийский киноактер Дхармендра Кевал Кришан Деол, более известный как Дхармендра, скончался в возрасте 89 лет, сообщает индийское информационное агентство IANS.
Дхармендра был известен как один из самых успешных и харизматичных актёров своего времени. За более чем 60 лет карьеры он сыграл в свыше 300 фильмах, среди них культовые индийские киноленты, которые также были очень известны и популярны у советских зрителей, - "Зита и Гита", "Мой любимый раджа", "Месть и закон" и другие.
Актер скончался в своем доме в Мумбаи в понедельник, всего за две недели до своего 90-летия, которое должно было отмечаться 8 декабря. Как отмечает телеканал NDTV, актер скончался через 12 дней после выписки из больницы Breach Candy, куда он поступил в конце октября с жалобами на затрудненное дыхание.
На церемонии похорон актера в крематории Pawan Hans в Мумбаи присутствовала его супруга - знаменитая актриса Хема Малини, а также множество других известных деятелей киноиндустрии, в том числе суперзвезды Болливуда Шахрух Кхан и Салман Кхан, которые навещали Дхармендра во время его недавнего пребывания в больнице, Амитабх Баччан, режиссер Раджкумар Сантоши.
Известный как "Человек Болливуда", Дхармендра дебютировал в 1960 году с фильмом "Мое сердце твое, и я тоже твой" и приобрел известность благодаря романтическим и драматическим ролям 1960-х годов. В 1970-х годах он стал одним из самых прибыльных актеров Болливуда, фильмы с его участием постоянно собирали полные залы.
В 2012 году Дхармендра был удостоен премии "Падма Бхушан", третьей по значимости гражданской награды Индии.
Дхармендра Кевал Кришан Деол родился 8 декабря 1935 года в Пенджабе. В 1954 году в возрасте 19 лет он женился на Пракаш Каур. У них было четверо детей, включая актёров Санни и Бобби Деол. В 1980 году он женился на своей партнерше по фильму Хеме Малини. У пары есть две дочери, Эша и Ахана Деол.
 
КультураМумбаиИндияПенджаб (Пакистан)Дхармендра Кевал Кришан Деол
 
 
