Умер индийский киноактер Дхармендра

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 ноя – РИА Новости. Индийский киноактер Дхармендра Кевал Кришан Деол, более известный как Дхармендра, скончался в возрасте 89 лет, сообщает индийское информационное агентство Индийский киноактер Дхармендра Кевал Кришан Деол, более известный как Дхармендра, скончался в возрасте 89 лет, сообщает индийское информационное агентство IANS.

Дхармендра был известен как один из самых успешных и харизматичных актёров своего времени. За более чем 60 лет карьеры он сыграл в свыше 300 фильмах, среди них культовые индийские киноленты, которые также были очень известны и популярны у советских зрителей, - "Зита и Гита", "Мой любимый раджа", "Месть и закон" и другие.

Актер скончался в своем доме в Мумбаи в понедельник, всего за две недели до своего 90-летия, которое должно было отмечаться 8 декабря. Как отмечает телеканал NDTV, актер скончался через 12 дней после выписки из больницы Breach Candy, куда он поступил в конце октября с жалобами на затрудненное дыхание.

На церемонии похорон актера в крематории Pawan Hans в Мумбаи присутствовала его супруга - знаменитая актриса Хема Малини, а также множество других известных деятелей киноиндустрии, в том числе суперзвезды Болливуда Шахрух Кхан и Салман Кхан, которые навещали Дхармендра во время его недавнего пребывания в больнице, Амитабх Баччан, режиссер Раджкумар Сантоши.

Известный как "Человек Болливуда", Дхармендра дебютировал в 1960 году с фильмом "Мое сердце твое, и я тоже твой" и приобрел известность благодаря романтическим и драматическим ролям 1960-х годов. В 1970-х годах он стал одним из самых прибыльных актеров Болливуда, фильмы с его участием постоянно собирали полные залы.

В 2012 году Дхармендра был удостоен премии "Падма Бхушан", третьей по значимости гражданской награды Индии