Переживший нападение льва директор сафари-парка рассказал о своей работе
24.11.2025
Переживший нападение льва директор сафари-парка рассказал о своей работе
Директор крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков, переживший нападение льва, заявил РИА Новости, что ему придется снова заходить в клетку или зону...
2025-11-24T11:01:00+03:00
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости. Директор крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков, переживший нападение льва, заявил РИА Новости, что ему придется снова заходить в клетку или зону свободного обитания хищников на территории зоопарка.
"Как будет необходимость, все равно я должен заходить ко львам, чтобы убирать мусор и другие вести работы. Это моя работа, ее никуда не денешь. Это моя жизнь", - сказал Зубков
и добавил, что никому не давал обещаний больше не заходить ко львам и не общаться с ними в близости.
В июне Зубков пережил нападение льва в открытой части зоопарка. Его прооперировали в Крыму
, а затем транспортировали в больницу Краснодара
. СК РФ
возбудил уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека. После нескольких операций Зубкова выписали, он вернулся в Крым.
Сам Зубков рассказывал, что в тот день он слишком близко подошел к хищнику, который ел мясо, и, повинуясь инстинктам, 250-килограммовый лев напал на него, вцепившись в шею. Спровоцировал льва резкий звук закрывающейся двери.
Парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе
. Находится в Белогорском районе
Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 100 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.