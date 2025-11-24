Переживший нападение льва директор сафари-парка рассказал о своей работе

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости. Директор крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков, переживший нападение льва, заявил РИА Новости, что ему придется снова заходить в клетку или зону свободного обитания хищников на территории зоопарка.

Сам Зубков рассказывал, что в тот день он слишком близко подошел к хищнику, который ел мясо, и, повинуясь инстинктам, 250-килограммовый лев напал на него, вцепившись в шею. Спровоцировал льва резкий звук закрывающейся двери.