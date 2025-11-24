Рейтинг@Mail.ru
В ГД разработали ряд мер для борьбы со сделками по "схеме Долиной" - РИА Новости, 24.11.2025
15:17 24.11.2025
В ГД разработали ряд мер для борьбы со сделками по "схеме Долиной"
В ГД разработали ряд мер для борьбы со сделками по "схеме Долиной"
Депутаты Госдумы Сергей Колунов и Илья Вольфсон предложили меры для борьбы с мошенничеством при сделках с недвижимостью с участием пожилых людей. РИА Новости, 24.11.2025
жилье, лариса долина, игорь краснов, сергей колунов, госдума рф, общество
Жилье, Лариса Долина, Игорь Краснов, Сергей Колунов, Госдума РФ, Общество
В ГД разработали ряд мер для борьбы со сделками по "схеме Долиной"

Депутаты ГД разработали меры по борьбе со сделками по схеме Долиной

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной думы России
Здание Государственной думы России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России . Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Депутаты Госдумы Сергей Колунов и Илья Вольфсон предложили меры для борьбы с мошенничеством при сделках с недвижимостью с участием пожилых людей.
"Среди основных следует выделить следующие: обязательное нотариальное удостоверение всех сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества; обязательное страхование сделок с недвижимостью в уполномоченных организациях если такое имущество является для продавца или покупателя единственным", — говорится в документе на имя председателя Верховного суда Игоря Краснова.
В тексте, который оказался в распоряжении РИА Новости, говорится о жалобах россиян. Они отмечают, что продавцы квартир, которые зачастую являются людьми пожилого возраста, после закрытия сделки подают иск в суд, чтобы признать подписанные документы недействительными. В качестве причины в таком случае указывается отсутствие у бывшего владельца недвижимости намерения ее продавать. На практике суд занимает сторону истца: признает документы недействительными, возвращает ему имущество и отказывает покупателям в возмещении ущерба. Так, люди лишаются и квартиры, и отданных денег.
Парламентарии отмечают, что при таких схемах могут пострадать участники СВО, матери-одиночки и другие социально-уязвимые категории граждан. На сегодняшний день суд признал недействительными по такой схеме уже более трех тысяч сделок, отмечается в документе.
"Просим вас предоставить позицию Верховного суда Российской Федерации по данному вопросу и дать оценку сложившейся судебной практике", — говорится в нем.
По мнению депутатов, поддержка предложений поможет в борьбе с мошенниками и в защите прав и интересов россиян.
В конце марта суд удовлетворил иск певицы Ларисы Долиной к Полине Лурье. Она оспаривала сделку по продаже квартиры. Как заявила артистка, она стала жертвой аферистов и заключила сделку под их влиянием. Суд в итоге восстановил ее право собственности на недвижимость. Этот прецедент, по мнению риелторов, создал серьезные риски для покупателей вторичного жилья.
Минстрой предложил обратить внимание на риелторов на фоне дела Долиной
