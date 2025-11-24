В ГД разработали ряд мер для борьбы со сделками по "схеме Долиной"

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Депутаты Госдумы Сергей Колунов и Илья Вольфсон предложили меры для борьбы с мошенничеством при сделках с недвижимостью с участием пожилых людей.

"Среди основных следует выделить следующие: обязательное нотариальное удостоверение всех сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества; обязательное страхование сделок с недвижимостью в уполномоченных организациях если такое имущество является для продавца или покупателя единственным", — говорится в документе на имя председателя Верховного суда Игоря Краснова

В тексте, который оказался в распоряжении РИА Новости, говорится о жалобах россиян. Они отмечают, что продавцы квартир, которые зачастую являются людьми пожилого возраста, после закрытия сделки подают иск в суд, чтобы признать подписанные документы недействительными. В качестве причины в таком случае указывается отсутствие у бывшего владельца недвижимости намерения ее продавать. На практике суд занимает сторону истца: признает документы недействительными, возвращает ему имущество и отказывает покупателям в возмещении ущерба. Так, люди лишаются и квартиры, и отданных денег.

Парламентарии отмечают, что при таких схемах могут пострадать участники СВО, матери-одиночки и другие социально-уязвимые категории граждан. На сегодняшний день суд признал недействительными по такой схеме уже более трех тысяч сделок, отмечается в документе.

"Просим вас предоставить позицию Верховного суда Российской Федерации по данному вопросу и дать оценку сложившейся судебной практике", — говорится в нем.

По мнению депутатов, поддержка предложений поможет в борьбе с мошенниками и в защите прав и интересов россиян.