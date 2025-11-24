https://ria.ru/20251124/delo-2057233049.html
Против продюсера "Ласкового мая" Разина возбудили уголовное дело
Против продюсера "Ласкового мая" Разина возбудили уголовное дело
Против продюсера "Ласкового мая" Разина возбудили уголовное дело
Против продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина завели дело о мошенничестве, сообщила РИА Новости адвокат Асель Мухтарова-Казарновская.
2025-11-24T18:43:00+03:00
2025-11-24T18:43:00+03:00
2025-11-24T19:59:00+03:00
происшествия
россия
андрей разин
юрий шатунов
ласковый май
шоубиз
музыка
мошенничество
россия
происшествия, россия, андрей разин, юрий шатунов, ласковый май, музыка, мошенничество
Происшествия, Россия, Андрей Разин, Юрий Шатунов, Ласковый май, Шоубиз, Музыка, Мошенничество
Против продюсера "Ласкового мая" Разина возбудили уголовное дело
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Против продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина завели дело о мошенничестве, сообщила РИА Новости адвокат Асель Мухтарова-Казарновская.
"Уголовное дело возбуждено по факту присвоения денежных средств, которые должны быть лицензионным вознаграждением поэта Сергея Кузнецова за исполнение песен", — рассказала она.
Потерпевшей по делу признана вдова поэта. Продюсера заочно привлекли в качестве обвиняемого по статье о мошенничестве в особо крупном размере, уточнила адвокат, которая обращалась к следствию по другому вопросу. Ему грозит до десяти лет колонии.
По данным следствия, Разин
долгое время использовал поддельный договор с Кузнецовым для получения денег как правообладатель музыкальных произведений.