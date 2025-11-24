Против продюсера "Ласкового мая" Разина возбудили уголовное дело

"Уголовное дело возбуждено по факту присвоения денежных средств, которые должны быть лицензионным вознаграждением поэта Сергея Кузнецова за исполнение песен", — рассказала она.

Потерпевшей по делу признана вдова поэта. Продюсера заочно привлекли в качестве обвиняемого по статье о мошенничестве в особо крупном размере, уточнила адвокат, которая обращалась к следствию по другому вопросу. Ему грозит до десяти лет колонии.