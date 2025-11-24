Прокуратура попросила перенести дело экс-главы Шатуры в другой город

По версии следствия, в апреле 2020 года Артюхин заключил соглашение о предоставлении из бюджета Московской области грантов на строительство водозабора и очистных сооружений. Выделенные более 220 миллионов рублей Артюхин совместно с подконтрольными ему лицами растратили, в том числе предоставляя займы различным коммерческим организациям, оплачивая лизинг транспортных средств и приобретая недвижимость, сообщала прокуратура Подмосковья. Вину Артюхин не признал.