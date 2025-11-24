Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура попросила перенести дело экс-главы Шатуры в другой город - РИА Новости, 24.11.2025
06:00 24.11.2025
Прокуратура попросила перенести дело экс-главы Шатуры в другой город
происшествия, шатура, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Шатура, Московская область (Подмосковье), Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Прокуратура попросила перенести дело экс-главы Шатуры в другой город

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Прокуратура попросила перенести рассмотрение уголовного дела бывшего главы подмосковной Шатуры Алексея Артюхина из-за его связей и авторитета в городе, сообщил РИА Новости собеседник, знакомый с ходом дела.
Артюхин и другие фигуранты дела обвиняются в растрате 220 миллионов рублей.
Прокурор потребовал до 9,5 года фигурантам дела о квартире Долиной
Прокурор потребовал до 9,5 года фигурантам дела о квартире Долиной
21 ноября, 10:44
"Прокуратура попросила суд перенести рассмотрение дела из Шатуры в другой город, обосновывая это тем, что Артюхин, находясь в должности главы городского округа, в силу занимаемой должности был знаком с представителями суда, у них могло сформироваться о нем позитивное мнение как о главе, что может поставить под сомнение объективность и беспристрастность разбирательства", - рассказал собеседник агентства.
Решение по изменению подсудности ещё не принято, уточнил собеседник.
В июле 2024 года в ГСУ СК РФ по Московской области сообщали, что бывшему главе городского округа Шатура предъявлено обвинение в растрате (часть 4 статья 160 УК РФ). Вскоре суд в Москве отправил Артюхина в СИЗО.
По версии следствия, в апреле 2020 года Артюхин заключил соглашение о предоставлении из бюджета Московской области грантов на строительство водозабора и очистных сооружений. Выделенные более 220 миллионов рублей Артюхин совместно с подконтрольными ему лицами растратили, в том числе предоставляя займы различным коммерческим организациям, оплачивая лизинг транспортных средств и приобретая недвижимость, сообщала прокуратура Подмосковья. Вину Артюхин не признал.
Фигурант дела экс-главы Шатуры о растрате 220 миллионов рублей ушел на СВО
Фигурант дела экс-главы Шатуры о растрате 220 миллионов рублей ушел на СВО
04:47
 
ПроисшествияШатураМосковская область (Подмосковье)РоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
