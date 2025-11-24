https://ria.ru/20251124/delo-2057032097.html
Прокуратура попросила перенести дело экс-главы Шатуры в другой город
Прокуратура попросила перенести дело экс-главы Шатуры в другой город
Прокуратура попросила перенести дело экс-главы Шатуры в другой город
Прокуратура попросила перенести рассмотрение уголовного дела бывшего главы подмосковной Шатуры Алексея Артюхина из-за его связей и авторитета в городе
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Прокуратура попросила перенести рассмотрение уголовного дела бывшего главы подмосковной Шатуры Алексея Артюхина из-за его связей и авторитета в городе, сообщил РИА Новости собеседник, знакомый с ходом дела.
Артюхин и другие фигуранты дела обвиняются в растрате 220 миллионов рублей.
"Прокуратура попросила суд перенести рассмотрение дела из Шатуры
в другой город, обосновывая это тем, что Артюхин, находясь в должности главы городского округа, в силу занимаемой должности был знаком с представителями суда, у них могло сформироваться о нем позитивное мнение как о главе, что может поставить под сомнение объективность и беспристрастность разбирательства", - рассказал собеседник агентства.
Решение по изменению подсудности ещё не принято, уточнил собеседник.
В июле 2024 года в ГСУ СК РФ
по Московской области
сообщали, что бывшему главе городского округа Шатура предъявлено обвинение в растрате (часть 4 статья 160 УК РФ). Вскоре суд в Москве
отправил Артюхина в СИЗО.
По версии следствия, в апреле 2020 года Артюхин заключил соглашение о предоставлении из бюджета Московской области грантов на строительство водозабора и очистных сооружений. Выделенные более 220 миллионов рублей Артюхин совместно с подконтрольными ему лицами растратили, в том числе предоставляя займы различным коммерческим организациям, оплачивая лизинг транспортных средств и приобретая недвижимость, сообщала прокуратура Подмосковья. Вину Артюхин не признал.